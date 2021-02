1 La domanda scomoda ad Andrea Zenga

Ieri sera è andata in onda la terza puntata del Late Show, condotto da Tommaso Zorzi. Il gieffino, come ormai abitudine, nel suo spettacolo ha coinvolto tutti i compagni d’avventura tra interviste, giochi e tante risate. Messo alle strette in uno di questi momenti è stato Andrea Zenga, che ha dovuto rispondere ad una delle domande poste dagli utenti di Twitter e selezionate dagli autori.

Quesiti simpatici, come dicevamo, ma anche qualche domanda ‘scomoda’, a cui i vipponi non hanno potuto proprio tirarsi indietro. Ad Andrea Zenga ne è capitata una davvero interessante. Qualcuno infatti ha chiesto: “Domanda per Zenga: bacia meglio Dayane o Rosalinda”.

Il ragazzo si è subito imbarazzato e tutti si aspettavano rispondesse “Rosalinda“, visto il fresco flirt tra lui e l’attrice, ma la sua reazione ha lasciato perplesso qualcuno, in primis i suoi coinquilini, che si aspettavano un modo di replicare netto e deciso. Andrea Zenga ha mostrato delle difficoltà nel dire il suo pensiero, poiché “non vuole offendere nessuno”. E ancora ha continuato: “Non mi sembra una domanda a cui rispondere. Però non mi sembra una domanda”. A quel punto Stefania Orlando ha fatto notare ad Andrea Zenga che dovrebbe dire “Rosalinda”, dato che stanno intraprendendo questa conoscenza e lui forzatamente ha ribadito il concetto della coinquilina.

Insomma se la domanda doveva mettere in difficoltà Andrea Zenga, l’utente che l’ha posta ci è riuscito senza alcun dubbio. Il ragazzo, poi, al termine del Late Show si è spiegato e ha raccontato a Rosalinda Cannavò e Stefania Orlando, così come agli altri compagni, che il suo non voler dire era dato dalla situazione imbarazzante creata, ma che è ovvio che per lui bacia meglio l’attrice per ovvie ragioni.

Se alcuni fan ci hanno visto del tenero nel suo gesto, altri non sono sembrati troppo convinti, poiché si aspettavano si esponesse maggiormente.

Continua a seguirci per altre news sul Grande Fratello Vip!