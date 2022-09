Andreas Muller: la dedica per Veronica Peparini, fuori da Amici 22

La dedica di Andreas Muller

In queste ore è partito ufficialmente Amici 22. Come sappiamo a lasciare il programma sono state Anna Pettinelli e Veronica Peparini, sostituite da Arisa ed Emanuel Lo. Poco fa così sui social a scrivere una bellissima dedica proprio per Veronica è stato Andreas Muller. Queste le dichiarazioni del ballerino:

“Credo che il punto fondamentale quando si parla di danza sia avere un’identità. Stilistica e umana. Credo che aldilà di chi ama ciò che fai o lo scimmiotta l’importante sia far parlare del tuo lavoro e renderlo riconoscibile. Credo che in questi anni, ballerini, coreografi e colleghi si sono ispirati a te, al tuo stile e alla tua visione. Hai creato talenti, mostri e copie senza neanche rendertene conto, hai solo fatto ciò che amavi e come piaceva farlo a te. Hai dato modo a migliaia di ballerini di esprimersi, riscattarsi e farsi vedere. Me in primis. Hai pugnalate alle spalle, leccaculo intorno e comunque porgi sempre loro un sorriso. (Cosa che io non sarei mai in grado di fare). Quindi oggi ti dico, continua a fare il tuo lavoro con lo stesso sorriso che hai in questa foto perché a differenza di tanti altri forse me compreso, tu ami davvero questo lavoro a tal punto da non considerare luoghi e persone, tu lo ami a prescindere e sempre il tuo lavoro brillerà perché lo fai con il cuore”.

E ancora Andreas Mulller ha proseguito la sua dedica per Veronica Peparini aggiungendo:

“Scrivo questo perché so che oggi con l’inizio di una nuova edizione di Amici, programma nel quale hai svolto il tuo lavoro e hai ricoperto un ruolo per 10 anni, può farti strano non vederti lì e un incoraggiamento anche pubblico può far piacere. Sono qui a sostenerti quindi e a dirti che il “cambiamento” nella vita può solamente portarci ad esplorare qualcosa in più di noi e se quello che hai scoperto fino ad oggi è stato tanto, pensa quanto altro hai ancora da dare e fare”.

Novella 2000 © riproduzione riservata.