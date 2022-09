La fiction Rai con Samuel Antinelli di Amici 22

Nella giornata di oggi, 18 settembre 2022, ha inizio la nuova edizione di Amici 22. Viene, infatti, formata la classe di studenti di cui seguiremo il lungo e difficile percorso. Tra questi anche Samuel Antinelli. Si tratta di un ballerino che è riuscito a ottenere un banco. Non tutti però sanno che il ragazzo ha alle spalle anche alcune esperienze come attore. Tra queste citiamo una fiction di Rai 1 accanto a Gabriella Pession dal titolo Rossella 2 – Il Coraggio di Una Donna. Nel cast anche Danilo Brugia e Paolo Mazzarelli.

Questa la sinossi come riportata da rai.tv:

Questa seconda stagione prosegue il racconto dell’emancipazione femminile a cavallo tra l’Ottocento e il Novecento attraverso la vita della protagonista, Rossella Andrei, con il calore e la passione del melodramma italiano. A Genova Rossella, femminista ante litteram, eroina dal cuore coraggioso e dalla mente libera, finalmente laureata in medicina, si appresta ad affrontare la carriera di medico e sente di poter guardare al futuro con rinnovata speranza. Le prove che la vita le riserva sono, però, dure e numerose, non ultima la vendetta che Giuliano, il suo ex marito, arrestato alla fine della prima serie, mette in atto nei suoi confronti.

Non solo. Samuel Antinelli, concorrente di Amici 22, ha anche preso parte a uno spot pubblicitario della Wind con Giorgio Panariello e Vanessa Incontrada. Oggi, invece, si dedica solamente al ballo, la sua più grande passione. Non ci resta che aspettare e vedere come andrà avanti nel suo percorso all’interno della scuola di Canale 5. Riuscirà ad arrivare alla fine delle puntate pomeridiana, guadagnarsi la maglia del Serale e vincere all’interno del circuito di danza?

Continuate, nel mentre, a seguirci per non perdervi tante altre news.

Novella 2000 © riproduzione riservata.