Andreas Muller, la romantica dedica per il compleanno di Veronica Peparini (FOTO)

Nicolò Figini | 25 Febbraio 2024

Andreas Muller in occasione del compleanno della compagna Veronica Peparini ha scritto una dolce dedica sui social.

La dedica di Andreas Muller per Veronica

Solo pochi mesi fa Andrea Muller e Veronica Peparini, la cui storia d’amore ha avuto inizio ad Amici, hanno rivelato di essere in attesa di due gemelle. La gravidanza non è stata molto tranquilla e i due ballerini hanno rivelato di aver riscontrato alcune difficoltà per quanto riguarda la loro salute.

Adesso, però, le cose sembrano andare per il meglio e a Verissimo hanno svelato i nomi scelti per le figlie. Ormai non manca molto tempo e il pancione di Veronica si fa sempre più grosso. Lo possiamo vedere dagli ultimi scatti pubblicati da lei stessa e anche dal compagno.

Andrea Muller, inoltre, nella giornata di oggi si è lasciato andare a una romantica dedica in occasione del compleanno della sua amata. Sui social ha pubblicato due scatti che li ritraggono insieme mentre si baciano e abbracciano. Poi nella descrizione leggiamo:

“Sulle note di una canzone che ci accompagna da tanti anni, nel giorno del tuo compleanno, posso solamente dirti che qualsiasi cosa io decidessi di fare per te non sarà mai abbastanza grande quanto quello che tu hai deciso di regalare a me con coraggio e determinazione che sarà per sempre il dono più grande della mia vita. Sei un libro da cui si può solo imparare e il titolo è “AMARE”.

Parole che hanno emozionato tutti i loro fan, i quali hanno commentato sotto il post con grande gioia. La stessa Peparini ha scritto: “Ti amo da impazzire“. Adesso manca solo la nascita delle gemelle per coronare il loro sogno d’amore e completare la famiglia. Ovviamente vi informeremo non appena nasceranno perché, come già detto poc’anzi, non dovrebbe mancare ancora molto. Seguiteci per tutte le news.