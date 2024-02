Spettacolo

In questi ultimi giorni Letizia Petris è scoppiata a piangere perché si sente messa in ombra da tutti gli altri concorrenti, lamentandosi di non ricevere mai aerei solo dedicati a lei.

Le lacrime di Letizia Petris

Negli ultimi giorni Letizia Petris è stata colta da un momento di grande sconforto e lo ha confidato a Paolo Masella. La gieffina ha affermato di sentirsi messa da parte e di provare come se stesse vivendo all’ombra di tutti gli altri concorrenti “Mi sento sempre l’ombra di qualcuno. Sempre quella in secondo piano“.

Dal video qui sotto poi possiamo capire in maniera più approfondita il suo stato d’animo. Durante una chiacchierata in confessionale rivela di sentirsi inutile e lamenta il fatto di non aver mai ricevuto un aereo solo per lei, ma quando viene menzionata c’è sempre un’altra persona:

“Arrivano aerei per Paolo, per Perla, per Giuseppe… Se sono indirizzati a me sono sempre con qualcuno. Sono l’ombra di qualcuno, come nella mia vita.

Mi pesa il fatto che mi sono sempre messa nell’angolo e non riesco a emergere per la persona che sono. Ho paura che non sia arrivato nulla in tutti questi mesi. Mi sento piccola, molto inutile”.

In poche parole Letizia Petris ha paura di non aver lasciato il segno nella casa del Grande Fratello e teme che le persone all’esterno possano non aver compreso chi è lei davvero. La gieffina ha rivelato a Paolo:

“A volte penso che le persone non comprendano le mie fragilità e insicurezze, ma le giudicano. Io mi sento emersa perché sono l’amica di Perla o la fidanzata di Paolo”.

Tuttavia il fidanzato ha tentato di consolarla in ogni modo possibile affermando di pensare che lei valga esattamente come gli altri. Gli dispiace solamente che lei ancora non riesca a capirlo:

“Finché lei non capisce che vale non potrà mai accettare il pensiero degli altri. Non dico che deve capirlo oggi, la comprendo. L’importante è che riesca a tirarla su di morale”.

Speriamo che Letizia Petris possa ritrovare la sua forza interiore, ma probabilmente lo scopriremo nella puntata di domani del Grande Fratello.