Veronica Peparini e Andreas Muller rivelano i nomi scelti per le loro due gemelle

Debora Parigi | 17 Febbraio 2024

Andreas Muller Veronica Peparini

A Verissimo Veronica Peparini e Andreas Muller hanno raccontato come procede la gravidanza e hanno rivelato i nomi scelti per le gemelle

Ospiti a Verissimo, Veronica Peparini e Andreas Muller hanno parlato di come procede la gravidanza e se è rientrato il problema per le due gemelle. A Silvia Toffanin hanno anche rivelato i nomi che hanno scelto per le bambine. Ecco cosa hanno raccontato.

I nomi delle gemelle di Veronica Perparini e Andreas Muller

Questo pomeriggio, sabato 17 febbraio, a Verissimo sono stati ospiti Veronica Peparini e Andreas Muller. La coppia è in attesa di due gemelle e hanno avuto una gravidanza complicata di cui hanno parlato più volte in passato. A Silvia Toffanin hanno quindi raccontato come sta procedendo.

Veronica ha detto che è arrivata alla 31^ settimana. Tema principale è stata la problematica che c’era stata per una delle due bambine. Quindi la coppia ha effettuato controlli continui e oggi hanno raccontato che la carenza di liquido queste due piccole se la sono un po’ passata. Ma adesso il problema sembra essere rientrato. A quanto pare le bambine stanno entrambe abbastanza bene, dovrebbero essere fuori pericolo.

Andreas ha raccontato che per lui è il momento più bello della sua vita. Dovrà partire per lavoro, ma è pronto a tornare subito nel caso ce ne sia bisogno. Infatti l’ex prof di Amici ha detto che con i gemelli può accadere di tutto e anche un parto anticipato. Insomma è tutto pronto per l’arrivo delle due bambine.

E così Veronica Peparini e Andreas Muller hanno approfittato di questa ospitata a Verissimo per rivelare in anteprima a Silvia Toffanin e al pubblico i nomi che hanno scelto per le due bambine. Una di loro si chiamerà Penelope e l’altra Ginevra. Il primo nome l’ha scelto lui il secondo lei. Hanno anche aggiunto che vorrebbero dare il doppio cognome.

Auguriamo a Veronica e Andreas tantissima gioia e non vediamo loro di vedere le due piccole. Infatti anche la coppia ha detto che la prossima volta che andranno a Verissimo sarà con le due bambine.