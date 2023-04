Andreas Muller torna a parlare del Serale di Amici: “Lo preferivo prima”

NEWS

Debora Parigi | 17 Aprile 2023

Amici 22

Rispondendo alle domande dei fan, Andreas Muller non sembra apprezzare l’attuale Serale di Amici e lo ha criticato

Vincitore nel 2017 della sedicesima edizione di Amici, Andreas Muller oggi non è tra i professionisti del talent show (ruolo che ha ricoperto per alcuni anni), ma si sta dedicando alla sua carriera di coreografo. Nonostante vari infortuni che gli hanno fatto passare periodi difficili, oggi si sta dedicando a coreografare videoclip musicali e corpi di ballo in vari concerti, dirigendo anche i casting di questi progetti.

Anche se, come detto, non è più nel talent, non si tira indietro nel rispondere ad alcune domande che lo riguardano. Attraverso il box domande sul suo profilo Instagram, Andreas non usa mezzi termini nel dire quello che pensa. Alcuni giorni fa, a chi gli chiedeva chi fossero i suoi ballerini nell’edizione 22, lui ha risposto: “Quelli che sono usciti”. Si è quindi riferito a Samu e ad Alessio.

Ma non finisce qui, perché Andreas Muller ha aperto ieri un nuovo box domande. E tra tutte ce n’era una riguardante proprio il Serale di Amici e cioè cosa ne pensasse di com’è diventato. A tal proposito il ballerino e coreografo non è sembrato essere molto entusiasta. Ha infatti risposto: “Lo preferivo prima. Quando c’erano costumi, personaggi, spettacolo, storie e magia. Quando vedevi un quadro e ne parlavi per anni…”.

Andreas non sembra riferirsi tanto alla modalità del Serale (diverso nelle ultime tre edizioni) rispetto a com’erano quando ha partecipato lui. Ma il suo commento sembra riguardare proprio le performance e per la precisione le scenografie dietro e intorno agli allievi in gara. Ricordiamo che dall’edizione numero 20 il direttore artistico del talent di Maria De Filippi è cambiato. Se prima c’era Giuliano Peparini, adesso (da tre anni appunto) c’è Stephane Jarni che ha una grande carriera alle spalle e lavori molto importanti nel suo curriculum.