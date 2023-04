NEWS

Vincenzo Chianese | 15 Aprile 2023

Amici 22

Parla Andreas Muller

Sono passati ormai diversi anni da quando Andreas Muller ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi, vincendo il talent show. Da quel momento il ballerino è tornato in diverse occasioni all’interno della scuola, lavorando come professionista del programma. Quest’anno tuttavia, come sappiamo, Andreas ha deciso di non tornare a coprire il suo ruolo e di dedicarsi a nuova esperienze insieme alla sua compagna Veronica Peparini, che a sua volta ha lasciato il posto di insegnante. Ciò nonostante sembrerebbe che Muller stia seguendo attentamente quanto accade all’interno della 22esima edizione del talent show, e in queste ore ha punto il programma, mentre rispondeva alle domande dei fan sui social. Rivelando chi sono i suoi ballerini preferiti infatti Andreas ha affermato:

“Quelli che sono usciti”.

Sembrerebbe dunque che Andreas Muller non si sia trovato d’accordo con le scelte della giuria di Amici 22 di eliminare talenti del calibro di Gianmarco, Alessio e Samu, che sono stati tre degli allievi più amati di questa edizione. Ma non solo. In queste ore a rischiare l’eliminazione potrebbe essere anche Ramon. Come sappiamo infatti nel corso della registrazione della quinta puntata del Serale, che andrà in onda questa sera, l’allievo della Celentano è finito al ballottaggio insieme a Federica.

Mentre attendiamo di capire cosa accadrà, qualche mese fa Andreas e Veronica sono stati ospiti a Verissimo, e nel corso della chiacchierata con Silvia Toffanin hanno parlato del loro amore. Ma non solo. Il ballerino si è infatti anche commosso, parlando del rapporto con i figli della Peparini. Queste le sue parole in merito: “Con loro c’è un rapporto di alti e bassi. Voglio tanto bene ad entrambi e ovviamente non essere il padre è difficile, nel bene e nel male. Cerco di esserci, non voglio forzare niente. Non mi intrometto mai troppo. Però se hanno bisogno di me ci sono”.