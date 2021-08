1 La vittoria di Andrew Hoy

Mancano pochi giorni al termine delle Olimpiadi di Tokyo, che hanno portato grande soddisfazione all’Italia. Numerose infatti sono state le medaglie vinte dai campioni azzurri nelle varie discipline, e tanta è stata la gioia per il nostro paese. Tuttavia in queste ore ad attirare l’attenzione del web, e non solo, è stato il cavaliere australiano Andrew Hoy. Ma chi è e perché l’atleta sta facendo discutere di sé? Lo sportivo, che ha ben 62 anni, ha partecipato ai giochi, vincendo ben due medaglie: l’argento nel concorso a squadre e bronzo nell’individuale in sella a Vassily de Lassos. A oggi dunque Hoy è l’uomo più anziano a vincere dal 1968!

Per l’atleta però non si tratta delle prime vittorie. In passato infatti Andrey Hoy ha partecipato a ben 8 Olimpiadi, a partire dai giochi di Los Angeles del 1984, e sono ben 6 i premi portati a casa. Lo sportivo infatti si è classificato due volte secondo, una volta terzo e per ben tre volte primo. Anche quest’anno dunque per Andrew c’è stata una grande soddisfazione e poco dopo il termine della gare, come svela FanPage, il campione olimpico ha affermato:

“Quando ho iniziato in questo sport ero orgoglioso di essere il più giovane della squadra. Oggi quando mi incontrano nel villaggio olimpico mi chiedono cosa ci faccio lì e chi sono… mi scambiano per un funzionario e io rispondo: no, sono un atleta”.

Grande successo per Andrew Hoy, che dunque si conferma come lo sportivo più anziano a essere premiato dal 1968 a oggi. Tuttavia l'atleta non detiene il record della persona più anziana a vincere nella storia delle Olimpiadi. A detenere il primato è infatti lo svedese Oscar Swahn, che nel 1920, all'età di 72 anni, alla sua terza partecipazione ai giochi vinse l'oro.