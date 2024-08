Poco fa si è tenuta la gara di pugilato femminile delle Olimpiadi 2024 tra l’italiana Angela Carini e l’algerina Imane Khelif. Tuttavia a pochissimi secondi dall’inizio del match la campionessa nostrana ha deciso di ritirarsi: ecco cosa è accaduto e cosa avrebbe detto con il labiale.

Angela Carini abbandona la gara

Ore di tensione questa mattina durante la gara di pugilato femminile delle Olimpiadi 2024. Era infatti attesissimo lo scontro tra l’italiana Angela Carini e l’algerina Imane Khelif e in molti stavano aspettando di scoprire con ansia cosa sarebbe accaduto. A match iniziato tuttavia è successo qualcosa di totalmente inaspettato, che in questi minuti sta facendo discutere il web. Dopo soltanto 45 secondi infatti la Carini ha chiesto la sospensione dell’incontro e si è così ritirata dalla gara.

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto. Una volta che lo scontro è partito, le due pugili hanno iniziato ad affrontarsi. A un tratto però Imane ha sferrato un duro colpo ad Angela, al punto che le ha sganciato il casco. Dopo aver subito un secondo colpo, la Carini ha deciso di abbandonare la gara, venendo fatta fuori dal torneo di boxe femminile dei pesi welter. Ma non è finita qui. La pugile ha infatti pronunciato alcune parole, che hanno scatenato la curiosità del web.

Ma cosa avrebbe detto dunque Angela Carini con il labiale? Stando a quanto è emerso pare che campionessa abbia dichiarato: “Fa malissimo”, facendo probabilmente riferimento al colpo ricevuto dalla sua avversaria Imane Khelif. Poco dopo nel mentre la pugile italiana è scoppiata in lacrime e ha così lasciato il ring.

Angela Carini dopo il dritto pesante dell'algerino: "Fa male! Fa malissimo! Non è giusto". I cronisti ITALIANI: "Non capisco la sua contestazione" "N9n si capisce il labiale" (bugiardi!), "Il suo pianto è ancora più strano" Gli italiani contro l'Italia NO COMMENT! pic.twitter.com/ohLvHr52pE — Regina (@ReginaQueen88) August 1, 2024

Attualmente non sono ben chiare le motivazioni che hanno spinto la Carini a ritirarsi dalla gara, di certo a breve ne sapremo di più in merito. Non resta che attendere dunque per avere aggiornamenti sulla questione.