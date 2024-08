Oggi c’era grande attesa sull’incontro di boxe tanto discusso tra la pugile italiana, Angela Carini e la sua avversaria algerina, Imane Khelif. Chi ha vinto il match delle Olimpiadi? Scopriamo insieme cosa è successo.

Quando e dove vedere l’incontro tra Imane Khelif e Angela Carini

C’era tanta attesa per questo incontro tra Imane Khelif e Angela Carini alle Olimpiadi di Parigi. Quando si disputa la gara degli ottavi di finale e quando combatterà la Carini? Il match ha avuto origine oggi. L’orario era intorno alle 12:30.

Dove vedere l’incontro di Angela Carini? È stato trasmesso su Eurosport, ma anche su Rai 2 e sulle altre piattaforme a disposizione.

Ma chi ha vinto tra le due protagoniste di questa sfida? Qual è stato l’esito?

Olimpiadi: chi ha vinto la gara tra Khelif e Carini

“Devo adeguarmi a quello che ha deciso il Cio, quindi domani andrò sul ring e darò tutta me stessa”. Così si era espressa Angela Carini a Rai News alla vigilia sull’incontro di boxe che avrebbe dovuto disputare oggi alle Olimpiadi di Parigi 2024. Dopo appena 40 secondi scarsi dal via al match, però, l’azzurra si è avvicinata al bordo e ha annunciato il suo ritiro.

Tra le lacrime Angela Carini si è inginocchiata per terra e ha detto stop, lasciando il ring senza salutare la sua avversaria Imane Khelif, come si vede in questo video tratto dalla diretta della Olimpiadi di Eurosport.

Per tale motivo dunque, come mostrato dal video, Angela Carini si è ritirata dall’incontro di boxe con la sua avversaria Imane Khelif, che procederà il suo percorso alle Olimpiadi 2024.

A spiegare le ragioni del suo ritiro, è stata la stessa Carini che, come ripreso dall’Ansa ha fatto sapere di aver ricevuto un colpo che le avrebbe fatto troppo male, per questo avrebbe detto basta.

La polemica su Imane Khelif

Atleta affermatissima, Imane Khelif ha sfidato oggi Angela Carini nell’incontro di boxe e ha vinto poiché l’italiana si è ritirata. La partecipazione della pugile algerina però è stata avvolta da una polemica.

Alle Olimpiadi di Parigi 2024 si sono diffuse delle fake news sul genere di appartenenza della Khelif. Alcuni infatti hanno affermato si trattasse di un’atleta transgender e per tale ragione ne è stata chiesta la squalifica. Il Cio però dopo un’attenta analisi le ha dato la possibilità di partecipare ai Giochi Olimpici.

Quanto accaduto però si tratta di disinformazione. Giornali come L’Espresso e non solo hanno infatti fatto una precisa puntualizzazione: Imane Khelif sarebbe infatti una donna con “disordini dello sviluppo sessuale“. A parlare anche il presidente Gaynet Rosario Coco che ha fatto notare come l‘Algeria “proibisce il cambio di genere sui documenti“.

