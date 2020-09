1 Sui social Angela Chianello crede di chattare con Matteo Salvini, ma si tratta di un account fake. La conversazione epica fa il giro del web

È ormai una vera e propria star sui social Angela Chianello, nonostante la sua fama sia nata solo qualche mese fa. Come ormai tutti senza dubbio sapremo, la donna siciliana è il celebre volto di “Buongiorno da Mondello” e di “Non c’è n’è Coviddi”, frasi che sono state il tormentone di questa strana e particolare estate. Sulle sue dichiarazioni sono nati meme, canzoni e addirittura anche un videogioco, e tutti hanno ironizzato sulle parole di Angela, che nel mentre è stata anche duramente accusata ed attaccata da gran parte del web. Adesso però pare che la Chianello abbia deciso di approfittare di tutta questa notorietà, per questo soltanto pochi giorni fa ha deciso di approdare per la prima volta sui social, aprendo la sua pagina Instagram ufficiale!

In pochissime ore Angela Chianello ha raggiunto numeri da capogiro e in meno di una settimana è già stata seguita da oltre 179 mila follower. Naturalmente immediatamente la notizia ha fatto il giro dei social, e gli utenti hanno già eletto il volto di “Buongiorno da Mondello” come una nuova celebrità del web. Adesso però è accaduto qualcosa che ha riportato Angela al centro dell’attenzione mediatica. Tutto è partito quando un account fake di Matteo Salvini ha commentato uno dei post della Chianello, affermando:

“Angela continua così e fai schiattare questi rosiconi. Hai un talento sublime e loro non lo capiscono. L’invidia è una brutta bestia. Spero di vederti presto sulla scena politica”.

A quel punto Angela Chianello, credendo di parlare davvero con Matteo Salvini, ha replicato emozionata a quello che lei credeva fosse il politico, affermando:

“Grazie signor Salvini, è un onore per me tutto quello che mi ha detto”.

Naturalmente la conversazione epica ha fatto in breve il giro del web, e ancora una volta Angela Chianello è diventata oggetto di conversazione sui social. Nel mentre qualche ora fa ad attaccare duramente il volto di “Buongiorno da Mondello” è stato un ex tronista di Uomini e Donne. Rivediamo cosa è accaduto e le sue parole in merito.