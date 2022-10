Lo sfogo di Angela da Mondello

Poco più di due anni fa a diventare virale sui social è stata Angela da Mondello, diventata nota per la sua celebre frase “Non ce n’è Covid”. In questi minuti così la Chianello è tornata al centro dell’attenzione mediatica, per un episodio accaduto poco fa. Angela infatti alcune settimane fa ha fatto richiesta per partecipare a una delle puntate del GF Vip 7 come pubblico in studio, ottenendo così un invito per quattro persone proprio per la diretta di questa sera. Giunta a Cinecittà da Palermo tuttavia per lei c’è stata un’amara sorpresa.

A pochi minuti dall’inizio della puntata, Angela da Mondello ha ricevuto un’email nel quale le si diceva che non sarebbe potuta entrare in studio, non essendoci più posti disponibili. A quel punto la Chianello ha fatto un durissimo sfogo sui social, affermando di essere stata discriminata (per via della sua notorietà) e si è chiesta come mai non è riuscita a entrare in studio, nonostante abbia fatto richiesta come qualsiasi persona del pubblico. Ma non solo. Angela è anche scoppiata in lacrime, e ha così dichiarato:

“Niente ragazzi, io me ne sto andando. Non ho mai pianto davanti a tutti voi, mi sento veramente discriminata. Io non sono così e non lo sarò mai. La dovete smettere di farmi passare per quella che non sono. Chi mi conosce sa come sono e chi sono. Basta, mi sono rotta veramente il ca**o”.

Angela da Mondello non riesce a entrare nello studio del GF Vip: lo sfogo e le lacrime pic.twitter.com/TEtu9MVDvf — disagiotv (@disagio_tv) October 10, 2022

Lo sfogo di Angela da Mondello non è naturalmente passato inosservato, e in molti stanno inviando il loro affetto alla Chianello.

