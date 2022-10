Il videomessaggio di Marco Bellavia

Come preannunciato da Federica Panicucci a Mattino 5 e da Alfonso Signorini durante le anticipazioni, questa sera Marco Bellavia torna a parlare ai vipponi. Non di presenza però. Se la scorsa settimana si è affidato a una lettera, stavolta ha pensato bene di inviare un videomessaggio agli ex coinquilini. Un modo come un altro per far sentire la sua presenza, raccontare il suo stato d’animo dopo quanto successo e svelare come sta oggi:

“Ciao Alfonso, eccoci qua con Filippo. Voglio ringraziare mio figlio che mi da una grande forza. E anche te Alfonso per la tanta solidarietà. La gente mi vuole bene. Mi ha stupito che quanto fatto involontariamente ha aperto una porta a una cosa così importante di cui non si parla abbastanza. Tante persone hanno questi problemi e andrebbero messi un po’ più a fuoco”.

E ancora a riguardo Marco Bellavia ha detto: “Oggi ho incontrato una persona che mi ha detto di essere felice perché ho snocciolato questi problemi mentali, che io a sprazzi ho avuto due, tre volte. Non è che abbia questi problemi in maniera cronica. Questa persona mi raccontava che da 5 anni ci convive, senza riuscire a guarire. Noi esistiamo e siamo in tanti ad avere questi problemi”.

Per concludere Marco Bellavia ha aggiunto: “Mi stanno arrivando tanti messaggi di persone che mi ringraziano per aver fatto ciò che mai avrei voluto. Avrei preferito essere dentro la Casa e raccontare la mia storia. Che non ho mai fatto e vorrei. Da quando avevo 7 anni fino a ora. Mi sembra però di aver parlato troppo e ti salutiamo, ciao Alfonso ci vediamo presto. Un bacio”.

Marco ha mandato un videomessaggio ad Alfonso ed ai suoi ex compagni. Un messaggio importante, che riassume il suo stato d'animo in questo momento. E racchiude ovviamente la vicinanza di tutti voi. ❤️ #GFVIP pic.twitter.com/Py38LrNUFJ — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 10, 2022

Presto dunque Marco Bellavia tornerà presto in studio e magari, chissà, raccontare la sua storia! Continuate a seguirci per altre news sul GF Vip 7.

