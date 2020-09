Chi è Angela Chianello di Buongiorno da Mondello? Età e Instagram

Tutto su chi è Angela Chianello, la signora dei tormentoni ‘Buongiorno da Mondello’ e ‘Non ce ne Coviddi’, scoperta da Barbara d’Urso: l’età, la vita privata, dove seguirla su Instagram e non solo.

Chi è Angela Chianello?

Angela Chianello età e vita privata

Amata dal pubblico del web, cosa conosciamo della vita privata di Angela Chianello? Purtroppo non si sa tantissimo di lei e non sappiamo quale sia la sua età e tantomeno dove sia nata. Unica cosa certa è che la signora del tormentone ‘Non ce ne Coviddi’ arriva da Palermo. Stando invece a quanto scritto da Chi è chi era la signora vive a Mondello.

Stando a quanto emerso e dichiarato anche da lei, Angela è sposata, ma non conosciamo il nome di suo marito, sebbene lei stessa l’abbia mostrato in una foto sui social. Sappiamo però che ha una figlia di nome Rosy a cui è molto legata. Lei stessa si definisce infatti ‘mamma a tempo pieno’.

La signora Angela Chianello e sua figlia, tra l’altro, sbirciando un po’ sui loro profili, sembrano essere davvero molto unite e spesso compaiono insieme in scatti e video.

I tormentoni della signora di Mondello

Fenomeno del momento, Angela Chianello con le sue frasi è diventata viralissima sui social, tanto che sono stati dedicati a lei meme, parodie e altro. O come si suol dire: dei veri e propri tormentoni.

Ecco l’intervista integrale realizzata dagli operatori di Live Non è la d’Urso che riportano le parole della signora di Mondello…

Dichiarazioni che in pochissimi istanti hanno riempito i social e che, a distanza di mesi, sono ancora utilizzate da pagine Instagram e simili.

Ma dov’è nato tutto? Ricordiamolo insieme…

Angela di ‘Buongiorno da Mondello’ ospite a Live Non è la d’Urso

Tutto è cominciato qualche mese fa a Live Non è la d’Urso, quando gli inviati della trasmissione hanno raggiunto Mondello per capire come si sono organizzati turisti e abitanti siciliani durante le vacanze estive. Ad un certo punto è stata inquadrata proprio la signora Angela Chianello, che in quel momento stava trascorrendo qualche ora in spiaggia con la sua famiglia.

Molto disinvolta davanti alle telecamere la donna ha salutato con l’ormai celebre ‘Buongiorno da Mondello’ e ‘Oggi a mare’. La giornalista ha fatto lei domande sul Coronavirus e la signora ha risposto con un’altra frase diventata ormai famosa ‘Non ce ne Coviddi…non ce ne’ ha asserito, aggiungendo che al virus avrebbe pensato da settembre in poi, a estate conclusa. La reporter ha ripreso Angela che ovviamente si è ricomposta, dicendo poi che comunque avrebbe rispettato tutte le misure di sicurezza e di avere la mascherina con sé.

Le sue dichiarazioni se ad alcuni hanno fatto ridere, ad altri hanno infastidito e per questo Angela Chianello ci ha tenuto a precisare:

“Ho risposto alle domande dei giornalisti su cosa facessi a Mondello, sulle mascherine. Io ho detto che non ce n’è Covid ma non intendevo dire che il virus non esiste. Ho una bambina da tutelare”

Ha puntualizzato Angela Chianello. Ed è proprio da Barbara d’Urso che la donna tornerà in data 13 settembre 2020. Sarà infatti ospite della prima puntata di Live Non è la d’Urso, dove tutto è cominciato!

Infine ecco dove poter seguire la signora di Non ce ne Coviddi su Instagram…

Dove seguire Angela Chianello: Instagram e social

Ci si chiede se c’è modo di poter seguire Angela Chianello su Instagram. La risposta ovviamente è sì. La cosa straordinaria, se così si può dire, è che il suo arrivo sui social ha letteralmente mandato in tilt il web. E il tutto è avvenuto in un attimo.

In appena due ore dal suo arrivo nel mondo virtuale, infatti, Angela ha raggiunto quota 35 mila follower e ha raggiunto, in un solo giorno, oltre 100 mila seguaci. Attualmente (durante la scrittura di questo articolo) l’account ufficiale della Chianello vanta la bellezza di 181 mila follower.

Nel suo account la signora di ‘Buongiorno da Mondello’ pubblica quotidianamente foto e video che la ritraggono da sola o in compagnia di amici e familiari. Un modo per farsi conoscere meglio dopo il tormentone che l’ha ormai resa famosissima.

Proprio su Instagram, però, Angela Chianello è stata protagonista di un episodio alquanto bislacco (come direbbe Barbara d’Urso). Andando a sbirciare i commenti presenti su ogni post, abbiamo notato infatti come un account fake di Matteo Salvini ha fatto i migliori complimenti ad Angela:

“Angela continua così e fai schiattare questi rosiconi. Hai un talento sublime e loro non lo capiscono. L’invidia è una brutta bestia. Spero di vederti presto sulla scena politica”.

Angela però sembra esserci cascata e non si è minimamente resa conto si sia trattato di uno scherzo (forse le hanno fatto notare il tutto in seguito), tanto che ha voluto rispondere personalmente al finto leader del Carroccio che, come dicevamo, in realtà non le ha mai scritto un messaggio:

“Grazie signor Salvini, è un onore per me tutto quello che mi ha detto”.

Ovviamente, però, per ogni complimento che si rispetti c’è sempre il rovescio della medaglia. Non tutti infatti hanno gradito la presenza di Angela Chianello e il modo in cui viene derisa dagli utenti. L’ex tronista Marco Cartasegna, infatti, si è scagliato contro Angela, la quale però, continua ad andare avanti per la sua strada:

“L’Italia è il paese in cui la signora Angela da Mondello, nata per avere detto “Non c’è n’è Coviddi” ha 150k persone che la seguono in un giorno dall’apertura del profilo. […] Meritiamo la m**da in cui stiamo affogando”.

Ha detto Marco Cartasegna su Instagram. Insomma, che piaccia o meno, Angela sta riscuotendo un successo incredibile, che nemmeno lei si sarebbe mai immaginata! Che per lei sia in arrivo un futuro da influencer?

