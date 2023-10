Spettacolo

Vincenzo Chianese | 8 Ottobre 2023

In diretta a Citofonare Rai 2, Angela Megastore sceglie i look per Simona Ventura e Paola Perego per Ballando con le Stelle

I look di Angela Megastore per Simona e Paola

Sono ormai mesi che a spopolare su TikTok è stata Angela Megastore. La proprietaria dell’ormai celebre negozio che si trova a Roma è infatti una vera star sul noto social e i suoi video hanno raggiunto migliaia di visualizzazioni. Nelle clip vediamo Angela mentre aiuta i suoi fedeli clienti e mentre si cimenta come personal shopper, proponendo outfit per ogni occasione a ottimi prezzi. La tiktoker è dunque ormai una vera celebrità del web e proprio in queste ore è arrivata anche a Citofonare Rai 2, il fortunato programma della domenica condotto da Simona Ventura e Paola Perego.

Le due presentatrici infatti si sono collegate con Angela in diretta e nel corso della chiacchierata non sono mancate ovviamente le risate. L’influencer infatti ha aiutato le “belle fisiche” Simona e Paola a scegliere un look adeguato per la prima puntata di Ballando con le Stelle, che andrà in onda su Rai 1 sabato 21 ottobre. Come è noto infatti entrambe le conduttrici saranno tra le concorrenti della nuova edizione del talent show di Milly Carlucci, e di certo ne vedremo di belle.

Simona Ventura e Paola Perego in queste settimane si stanno preparando al meglio per affrontare questa nuova sfida e adesso è arrivato anche l’aiuto di Angela Megastore. La tiktoker infatti in diretta a Citofonare Rai 2 ha scelto i look per le conduttrici, in occasione della prima puntata di Ballando. Il momento naturalmente ha fatto divertire il pubblico e la simpatica clip sta già facendo il giro del web.

I fan intanto attendo con ansia di scoprire come se la caveranno la Ventura e la Perego a Ballando con le Stelle, ma di certo le aspettative non verrano deluse. Alle due conduttrici dunque facciamo un enorme in bocca al lupo.