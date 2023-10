Spettacolo

Nicolò Figini | 8 Ottobre 2023

L’esibizione senza vestiti a Tu si que vales

Tu si que vales ieri sera è stata pieno di sorprese. Si è partiti con l’arrivo di Joey Di Stefano e Rina, i sue coreografi che sui social hanno raccolto milioni di consensi grazie ai balletti creati sulle note die più recenti singoli di Annalisa. Infatti hanno fatto ballare tutto il cast grazie a “Bellissima”.

In seguito è stato anche il turno di Beatrice, una fumettista di 19 anni la quale ha voluto raccontare la sua storia. Lei è albina e all’età di 3 anni le è stato diagnosticato l’autismo. Ha affermato che ciò che l’ha fatta più soffrire è la mancanza di informazione, dal quale poi derivano anche atti di bullismo. Il pubblico si è commosso.

A un certo punto è stato il turno del “Duo Forza“. Si tratta di due ragazzi spagnoli che hanno portato a Tu si que vales una esibizione che ha lasciato tutti a bocca aperta. La performance ha avuto inizio come uno sketch comico degli anni ’50. Per poi continuare con una prova di forza e proseguire, sempre con grande comicità, in una esibizione fatta senza vestiti.

Li abbiamo visti spogliarsi completamente e usare solo un asciugamano e un secchio per coprire le parti intime. A volte, però, hanno mostrato tutto quanto e la produzione durante il montaggio ha dovuto censurare. Fatto sta che i presenti hanno visto i loro genitali.

Il “Duo Forza” ha passato le selezioni perché i giudici non li hanno trovati per nulla volgari. Meno clemente il voto del pubblico, il quale ha dato solo un 37%. Voi cosa ne avete pensato? QUI il video. Seguiteci, nel mentre, per tante altre news.