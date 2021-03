1 Retroscena inedito sul figlio di Angelina Jolie

Ci sono novità per quanto riguarda Angelina Jolie e Brad Pitt. In passato tra le coppie più amate e invidiate di Hollywood, stanno vivendo un nuovo scontro a distanza. Il 19 settembre 2016 un vero e proprio terremoto travolse la loro relazione, quando l’attrice chiese il divorzio dal marito, parlando di “differenze inconciliabili e comportamenti violenti”. Tre anni dopo i due hanno ricevuto lo status di single, ma la disputa non sembra trovare pace.

Adesso alla guerra familiare si aggiunge un nuovo tassello. Si tratta di un retroscena inedito che coinvolgerebbe uno dei 6 figli. Nella fattispecie facciamo riferimento a Maddox. Un colpo a sorpresa da parte della regista, che sembra essere piuttosto determinata a portare dalla sua parte i propri figli. Nelle scorse ore è spuntata fuori la notizia che il giovane 19enne avrebbe testimoniato contro il padre Brad Pitt e a favore di sua madre Angelina Jolie.

A rivelare lo scottante gossip è il magazine US Weekly: «Maddox ha già testimoniato nella disputa per l’affidamento in corso e non è stato molto lusinghiero verso Brad» si apprende a tal proposito. Ma a quanto apre questa non è l’unica cosa fatta dal ragazzo.

Stando quanto raccolto, infatti il figlio di Angelina Jolie e Brad Pitt: «Vuole cambiare legalmente il suo cognome in Jolie, cosa che Angelina non approva». Tra le altre cose sembrerebbe che Maddox da ormai diverso tempo firmi, nei documenti non ufficiali, con il cognome della madre e non più con quello del padre. Tra l’altro pare che non sia la prima volta che vada a schierarsi contro il produttore cinematografico…