1 La dura accusa di Angelina Jolie

La CNN e i media americani, come si legge su Repubblica, lanciano una notizia scottante su Angelina Jolie e Brad Pitt. È ancora guerra aperta tra loro. L’attrice ha lanciato una dura accusa contro l’ex marito, il quale l’avrebbe picchiata e insultata. Ha raccontato di aver avuto una forte discussione con lui (pare avesse bevuto un po’ troppo) sull’aereo. Di essere stata afferrata per le spalle e la testa e spinta contro il muro del bagno presente sul velivolo. Secondo la ricostruzione Brad l’avrebbe attaccata a sua volta di aver mandato all’aria la loro famiglia.

Come riferisce la stampa estera il fatto risale al 2016. A rivelare i dettagli è stata la CNN. L’emittente pare aver ricevuto il rapporto dettagliato dall’FBI su questa intricata vicenda con protagonisti Angelina Jolie e Brad Pitt. In quell’occasione l’attore non ha subito alcuna ripercussione. La sua ex moglie si domanda ancora come sia possibile. Stando al racconto della Jolie i figli, all’epoca minorenni, sono scoppiati a piangere e chiedevano al loro padre: “mamma sta bene?”. Parole che, stando all’accusa, avrebbero mandato su tutte le furie Pitt, il quale pare abbia risposto: “No, la mamma non sta bene. Sta rovinando questa famiglia. È pazza”.

Sempre secondo il racconto, uno dei figli pare non sia rimasto a guardare, dando contro a Brad Pitt: “Non è lei, sei tu, st***zo”. Insulto, come riferisce il rapporto dell’FBI, mal digerito dall’attore il quale avrebbe perso nuovamente le staffe. Lei ha rivelato che Brad avrebbe quasi aggredito il figlio “come per picchiarlo” (parole sue), ma è stato bloccato da lei. Dal fascicolo si apprende ancora come Angelina abbia raccontato di aver subito lesioni alla schiena e al gomito (allegando persino una foto).

Adesso a distanza di tempo giunge una nuova notizie. Ecco quanto emerso e raccolto da Repubblica:

«Nei giorni scorsi Angelina Jolie ha presentato una causa anonima contro l’Fbi chiedendo perché non ha arrestato Brad Pitt. Secondo i media Usa, l’attrice è stata identificata come la querelante “Jane Doe” in un procedimento contro il Bureau per il Freedom of Information Act, in cui domanda perché l’agenzia abbia chiuso un’indagine per aggressione nel 2016 sul suo “allora marito».

Ma non è tutto…