Siamo entrati nel vivo del Festival del Cinema di Venezia e solo ieri è stata la giornata di Angelina Jolie. La star di Hollywood, bella da mozzare il fiato, ha commosso tutto il web quando si è fermata sul red carpet per salutare un fan malato.

Angelina Jolie commuove Venezia

Il Festival del Cinema di Venezia è finalmente partito e ormai siamo già entrati nel vivo della tradizionale manifestazione. Solo ieri ad arrivare in laguna è stata Angelina Jolie, attesissima da tutto il pubblico. La star di Hollywood, come i ben informati ben sapranno, è la protagonista del film Maria, che racconta la vita della Callas. Il biopic, diretto dal Pablo Larrain, in queste ore sta già facendo discutere il web e non è mancata la commozione dell’attrice, che ha ricevuto ben 10 minuti di applausi al termine della proiezione. Tuttavia poco prima dell’ingresso in sala è accaduto qualcosa che ha lasciato i più senza parole.

La Jolie, bella da togliere il fiato e con l’eleganza che da sempre la contraddistingue, ha percorso il red carpet accontentando le richieste dei fotografi, che hanno cercato di immortalare al meglio la diva. A un tratto però è accaduto qualcosa di inaspettato.

Angelina Jolie si è infatti fermata sul red carpet per salutare un fan malato. Il giovane ragazzo, colpito da osteogenesi imperfetta, una malattia genetica rara detta anche “la malattia delle ossa fragili”, è arrivato da Napoli insieme a suo padre con la speranza di poter salutare l’attrice hollywoodiana. La Jolie a quel punto si è messa in ginocchio per salutare il fan e ovviamente il video del momento ha fatto in breve il giro del web, facendo commuovere tutti i presenti e gli utenti sui social.

Angelina nel mentre si è goduta al meglio l’esperienza a Venezia e a lei facciamo un enorme in bocca al lupo, certi che il film Maria avrà un enorme successo.