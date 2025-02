Al Festival di Sanremo 2025 ci sarà anche Angelina Mango? La cantante che ha vinto la scorsa edizione della kermesse canora la rivedremo? A parlare è stato il conduttore Carlo Conti, che ha svelato cosa succederà.

Conti svela se Angelina Mango canterà

Oggi alle ore 12:00 ha preso il via la conferenza stampa con Carlo Conti. A sorpresa sono arrivati anche Gerry Scotti e Antonella Clerici. Si è a lungo parlato di quello che sarà la kermesse canora e cosa vedremo durante la prima serata di domani. In particolare però c’è stata anche una domanda su Angelina Mango.

Di consueto, durante i vari Festival di Sanremo, abbiamo spesso visto gli artisti vincitori del Festival di Sanremo cantare il proprio brano l’anno successivo. Ma Angelina Mango ci sarà o no, visto il suo periodo di stop momentaneo? Il giornalista Andrea Conti ha dunque posto questa domanda a Carlo Conti, conduttore e direttore artistico della kermesse canora. Ha anche ipotizzato la presenza di una figura esterna che possa interpretare il suo brano.

Il presentatore per ora ha fatto sapere che non è stata presa in considerazione questa ipotesi, ma ha comunque lasciato un piccolo spiraglio sulla possibilità di riascoltare la canzone di Angelina Mango a Sanremo 2025. “No, non è previsto proprio per rispettare i tempi del programma, magari vedremo strada facendo”, ha dichiarato Carlo Conti oggi in sala stampa, che ha poi aggiunto:

“Non l’ho sentita. So che vuole un momento di tranquillità. Ma non l’ho sentita. Non c’è una regola”.

Vedremo quindi se magari verrà comunque realizzato un tributo dedicato ad Angelina Mango per la sua canzone, vincitrice lo scorso anno.