Oggi, nel corso della conferenza stampa, Gerry Scotti ha parlato della possibilità di vedere il Festival di Sanremo in Mediaset nei prossimi anni. Ecco cosa ha rivelato il conduttore, che affiancherà Carlo Conti durante la prima serata della kermesse.

Le parole di Gerry Scotti

Domani sera parte ufficialmente il Festival di Sanremo 2025 e tutto inizia a essere pronto per la prima puntata della kermesse musicale. Come è ormai ben noto a tutti ad affiancare il presentatore e direttore artistico Carlo Conti alla co-conduzione ci saranno due nomi d’eccezione: Gerry Scotti e Antonella Clerici. Si tratta della prima volta al Festival per il celebre volto di Canale 5 e di certo in molti attendono con ansia di scoprire cosa accadrà.

Oggi nel frattempo i due presentatori sono stati tra i protagonisti della prima conferenza stampa e hanno confidato le loro emozioni. A prendere parola è stato ovviamente anche Gerry Scotti, che ha fatto una rivelazione inaspettata. Qualche settimana fa infatti si è parlato di un possibile addio del Festival alla Rai. Secondo le indiscrezioni infatti altre reti potrebbero aggiudicarsi la kermesse e così oggi Scotti ha parlato della possibilità di vedere la manifestazione in Mediaset nei prossimi anni. A quel punto il presentatore, mettendo a tacere le voci di corridoio, ha affermato:

“È più facile che io conduca Sanremo in Rai piuttosto che Mediaset si prenda tutto il baraccone. Io in Azienda non ho mai sentito alcuna voce in merito. Al momento sarebbe solo una fantasia”.

Pare dunque che al momento il Festival di Sanremo resti in Rai e che non ci sarebbe da temere. Domani sera nel mente Gerry Scotti e Antonella Clerici saliranno sul palco dell’Ariston e di certo non mancheranno le emozioni.