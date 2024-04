Angelina Mango compie 23 anni! Al suo compleanno anche Federica di Amici 22

NEWS

Debora Parigi | 11 Aprile 2024

Angelina Mango

Festa di compleanno ieri sera per Angelina Mango che ha compiuto 23 anni. Pochi contenuti sui social, ma qualcosa è sbucato da alcuni presenti. E così da un video si è vista la presenza di un volto noto ai fan di Amici. Stiamo parlando della cantane Federica. Le due avevano stretto una profonda amicizia durante il loro percorso nel talent di Maria De Filippi.

Federica di Amici 22 alla festa di compleanno di Angelina Mango

Ieri, 10 aprile, Angelina Mango ha compiuto 23 anni. La vincitrice del Festival di Sanremo 2024 proprio in occasione del suo compleanno ha pubblicato su soundcloud un estratto di una nuova canzone: “Cup of tea”. Questa piccola anticipazoni sta già facendo impazzire i fan, c’è chi la considera una hit e chi chiede a gran voce che faccia uscire la canzone intera il prima possibile.

Ma nella giornata di ieri Angelina ha anche festeggiato il suo compleanno alla presenza di alcune persone care. Non ha pubblicato niente sui social. Ma adesso piano piano sta uscendo qualche contenuto dei presenti alla festa. Ed ecco che i più attenti hanno riconosciuto in mezzo a tutte le persone un volto decisamente noto. Stiamo parlando di Federica, cantante che ha partecipato alla stessa edizione di Amici della Mango, ma era allieva di Arisa.

Guarda se devo beccare Federica al compleanno di Angelina grazie ad un video comparso in tl 😏pic.twitter.com/RxKNcAJbC7 — simo 🌻 (@_maidiremai_) April 10, 2024

Angelina Mango e Federica instaurarono subito un bellissimo e strettissimo rapporto di amicizia. Le due catanti in più occasioni furono l’una la spalla dell’altra dandosi consigli e supporto. Nel talent di Maria De Filippi crearono una bellissima amicizia femminile che è continuata anche fuori dalla scuola e lontano dai riflettori. La presenza di Federica al compleanno di Angelina dimostra appunto quanto siano ancora molto unite.

Angelina Mango, come sappiamo, si sta preparando per l’Eurovision Song Contest a Malmo, in Svezia. In queste settimane ha rivelato che si esibirà anche con un corpo di ballo, quindi c’è molta curiosità su ciò che porterà in scena nella gara. Tra l’altro la cantante è anche tra i favoriti per la vittoria. Quindi incrociamo le dita!