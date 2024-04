Eurovision 2024, nel corpo di ballo di Angelina ci sarà anche Arianna Forte (ex allieva di Amici 18) – FOTO

Spettacolo

Nicolò Figini | 5 Aprile 2024

Amici Eurovision 2024

Angelina Mango tra non molto tempo si esibirà all’Eurovision Song Contest 2024 e per accompagnarla ha scelto alcuni ballerini. Tra questi è presente anche l’ex allieva di Amici 18 Arianna Forte.

L’ex allieva di Amici si esibirà con Angelina Mango

Angelina Mango ha vinto il circuito di canto ad Amici 22 e poi ha confermato il suo talento aumentando la propria fame grazie alla partecipazione e alla vittoria al Festival di Sanremo 2024. Di diritto è quindi entrata all’Eurovision Song Contest 2024, dove porterà il suo brano ‘La Noia‘, di cui ha già spiegato il significato:

“Spesso i momenti tristi sono il seme, il preludio a una nuova felicità, il buio prima della luce. Non si deve aver paura della noia: va accolta, è importante, così come tutti i sentimenti che ci portano giù, in fondo.

C’è una risalita, sempre. La noia non va combattuta: è tempo prezioso da dedicare a noi stessi. E nei momenti difficili, bisogna ballarci sopra”.

In queste ultime ore Angelina Mango ha poi pubblicato delle fotografie che la ritraggono in sala prove insieme a dei ballerini che porterà sul palco dell’Eurovision 2024. Tra questi in molti hanno notato anche la presenza dell’ex allieva di Amici Arianna Forte.

Angelina Mango con le sua ballerine tra cui anche Arianna Forte

Qui sotto possiamo vedere un video in cui Arianna balla nel corso di una sfida nella diciottesima edizione del talent. All’epoca gli studenti venivano divisi in due squadre e ricordiamo anche che la Forte si era presentata come esperta di hip hop. Purtroppo il suo percorso è terminato prima del Serale e non è riuscita ad accompagnare altri concorrenti come Umberto o Rafael.

QUESTA GRANDE DONNA DI ARIANNA FORTE ELIMINATA DA AMICI 18 E ORA DEVE BALLARE SUL PALCO DELL’EUROVISION CON ANGELINA MANGO



QUEEN

pic.twitter.com/BY63tR33WI — soso (@gateamiciani) April 5, 2024

Tuttavia è riuscita a fare breccia nel cuore di molti telespettatori e i commenti sul web non potrebbero essere più che gioiosi. Non vediamo l’ora di vederla esibirsi accanto ad Angelina Mango all’Eurovision Song Contest 2024.