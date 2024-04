Nicholas potrebbe sostituire Gaia al serale! Spunta un video dalla casetta

NEWS

Debora Parigi | 11 Aprile 2024

Amici 23

A causa di un infortunio al ginocchio, Gaia è costretta a stare ferma tre settimane. Questo è un problema per il proseguimento della gara di Amici 23 e quindi si è ritrovata costetta a ritirarsi. Ma Raimondo Todaro ha proposto di sostituirla con un altro ballerino fino al suo rientro. Ecco, adesso si pensa che il ballerino che la sostituirà possa essere l’ex allievo Nicholas. Vediamo perché.

Gaia sostituita da Nicholas? L’ipotesi del web

Nel daytime di ieri pomeriggio di Amici 23 è arrivata una notizia davvero sconvolgente. In pratica Gaia si è fatta male al ginocchio durante le prove e la visita ha portato come esito il riposo per tre settimane. Gaia, quindi, non può ballare e questo è un problema per la gara. È quindi costretta a ritirarsi.

La risoluzione è arrivata da Raimondo Todaro che ha proposto alla produzione (che ha accettato) di sostituire Gaia con un altro ballerino nel periodo di riposo. Ovviamente se il sostituto sarà eliminato, anche Gaia lascerà la scuola. Ma in questo modo potrà cercare di avere una possibilità e magari rientrare in gara, invece di andarsene subito. Lei ha accettato questa proposta.

Ma chi sarà il ballerino o la ballerina che sostituirà Gaia per tre settimane? Nessun annuncio ufficiale da parte della redazione di Amici 23 per il momento. Ma adesso un video fa pensare che il sostituto possa essere Nicholas. Sì, avete capito bene, l’ex allievo del talent che prima era di Todaro e dal Serale ha fatto parte del team di Emanuel Lo. Lui è stato eliminato nel corso della seconda puntata.

Ma da dove arriva questa teoria? In pratica Nicholas ha appena pubblicato sul suo profilo TikTok un video in cui è nel giardino della casetta di Amici ed è microfonato. Nel video invita i fan a fargli delle domande a cui risponderà. Ecco proprio la sua presenza lì e col microfono sta facendo impazzire il pubblico.

Premesso che tutto è possibile, dobbiamo però dire che questo video potrebbe essere vecchio, cioè girato ai tempi in cui era nella scuola. Ma pubblicato solo ora. Quindi potrebbe essere un puro caso. Aggiungiamo che Todaro aveva parlato di “ballerina” per sostituire Gaia, una ragazza quindi. Sicuramente sapremo molto presto da chi sarà sostituita Gaia per tre settimane.