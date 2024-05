NEWS

Vincenzo Chianese | 8 Maggio 2024

Cresce l’attesa per la prima esibizione di Angelina Mango all’Eurovision Song Contest 2024. Sui social nel mentre arriva il commento di Giulia Stabile.

Ieri sera è andata in onda la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2024 ma il pubblicato italiano attende già con ansia la diretta di domani sera. Come sappiamo infatti a rappresentare il nostro paese ci sarà Angelina Mango, che con la sua La Noia sta già facendo parlare di sé. Proprio durante la seconda semifinale della manifestazione l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi salirà sul palco per la prima volta, con quella che si preannuncia essere una performance di fuoco.

Nel mentre in questi giorni la giovane artista ha partecipato a diversi eventi legati alla kermesse musicale europea, avendo l’opportunità di farsi conoscere dal grande pubblico. In rete sono anche emersi i video delle prove di Angelina, che ovviamente non hanno deluso le aspettative. Insomma pare dunque che la Mango si stia preparando a conquistare l’Eurovision e proprio in queste ore è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

A commentare una della performance di Angelina Mango è stata nientemeno che Giulia Stabile, che come sappiamo ha avuto modo di conoscere la cantante proprio durante la sua partecipazione ad Amici. Tra le due è nata così una bella amicizia e la ballerina, facendo il tifo per Angelina, ha affermato sui social: “Raga ma cosa sta diventando! Sempre di più. Wow”.

RAGAAAA MA COSA STA DIVENTANDOO😭😭 SEMPRE DI PIÙ SEMPRE DI PIÙ @angelinamango_ WOW.👑👑👑👑 https://t.co/xFDNiTLfUH — Giulia Stabile (@giuliast4bile) May 7, 2024

Ovviamente il commento di Giulia Stabile non è sfuggito agli occhi attenti del web e in molti hanno concordato con le parole della ballerina. Domani sera intanto, nel corso della seconda semifinale, Angelina salirà sul palco dell’Eurovision 2024 e certamente saremo tutti qui a fare il tifo per lei.