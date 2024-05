Rose Villain a Le Iene ricorda tra le lacrime la madre scomparsa per un tumore (VIDEO)

NEWS

Andrea Sanna | 8 Maggio 2024

Le Iene

“Si è ammalata di tumore ai polmoni. Lei fumava, nonostante la mia lotta con lei tutta la vita“, tra le lacrime Rose Villain ha ricordato a Le Iene la scomparsa della sua cara mamma.

Rose Villain ricorda la madre scomparsa

Mentre in molti sono concentrati sui finalisti di Amici 23 e sulla semifinale dell’Eurovision Song Contest, c’è stato modo di parlare di musica anche a Le Iene. La trasmissione di Italia 1 l’ha fatto con Rose Villain, reduce dall’ultima edizione del Festival di Sanremo 2024! La cantante di Click Boom ha avuto la possibilità di trascorrere 48 ore a New York con l’inviato della trasmissione, Nicolò De Deviitis.

Nel lungo servizio andato in onda ieri 7 maggio, Rose Villain si è raccontata al pubblico. L’ha fatto senza escludere aspetti inediti della sua vita. Pensiamo alle insicurezze e fobie, ma anche alcuni momenti delicati come la scomparsa della sua cara mamma. Di lei ne ha parlato anche al Festival, quando le ha dedicato il duetto con Gianna Nannini.

A Le Iene Rose Villain ha rivelato che in quel periodo lei viveva già a New York quando ha scoperto della malattia di sua madre: “Si è ammalata di tumore ai polmoni. Lei fumava, nonostante la mia lotta con lei tutta la vita. Nessuno di noi aveva capito che fosse una cosa così veloce. Non l’avevamo presa sotto gamba, ma io ero tornata a New York”.

Rose Villain lo aveva fatto perché doveva firmare un contratto importante per la sua carriera, ma non hai mai posto la firma su quei documenti perché purtroppo è arrivata la triste notizia. Con le lacrime e un velo di nostalgia e amarezza, la cantante ha ammesso di aver sbagliato: “Dovevo tornare prima a casa”.

tu sei stata la mia roccia quando il mare era agitato

e quando il “destino” ha portato via la tua mamma, ho sentito tutto quel dolore assieme a te.

ricordo ancora quel periodo difficile, e mi dispiace se non ho sempre trovato le parole giuste o il modo migliore per aiutarti. 👇🏻 pic.twitter.com/Y2DwApSNFG — Rose Villain News (@rosevillainnews) May 8, 2024

Durante la loro ultima conversazione Rose Villain ha detto di aver ricevuto un tenero messaggio dalla sua mamma, che ribadiva di amarla tantissimo. Mentre raccontava di lei, l’artista ha anche mostrato alcuni degli sms che si erano scambiate.

Sua mamma fosse una grande fan di Elisa e prima di passare a miglior vita aveva sognato di vedere Rose Villain duettare con la cantante friulana. Tra l’altro la mamma l’aveva inviata a non smettere di crederci, convinta che un giorno quel momento sarebbe senza dubbio arrivato.

Quel sogno è stato evidentemente una sorta di premonizione, dato che Rose Villain ha duettato davvero con Elisa nel brano Monet. Dato che ha realizzato il desiderio della sua mamma, le ha dedicato il pezzo. Peraltro la canzone riserva una chicca, perché alla fine si sente proprio la voce di sua madre. Nel ricordare l’accaduto a Le Iene Rose si è commossa.

Siamo certi che sua mamma sarà davvero molto orgogliosa di lei.