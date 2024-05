Spettacolo

Andrea Sanna | 9 Maggio 2024

Angelina Mango Eurovision 2024

In molti sono curiosi di sapere quando canta Angelina Mango all’Eurovision Song Contest 2024. Ebbene quel momento sembra essere proprio arrivato. Scopriamo insieme la scaletta della seconda serata e il momento esatto in cui l’artista salirà sul palco.

Eurovision: quando canta Angelina Mango

Il 7 maggio ha preso ufficialmente il via l’Eurovision Song Contest 2024, dove abbiamo assistito alla prima serata (con ospiti speciali tra cui Benjamin Ingrosso, cugino di Diodato) e dunque all’ascolto dei primi brani in gara. Ma la domanda più gettonata è: quando canta Angelina Mango?

Dopo tanta attesa finalmente ci siamo! Oggi giovedì 9 maggio la cantante salirà sul palco per la sua esibizione. Ma badate bene: Angelina Mango è già qualificata per la finale in programma l’11 maggio. Dunque diciamo che entrerà ufficialmente in gara in quel momento.

Stasera quindi Angelina Mango è prsente durante la seconda serata, ma non gareggia con gli altri concorrenti. Insieme a Slimane per la Francia e Nebulossa per la Spagna, anche Angelina ha modo di esibirsi per la seconda semifinale.

Ma quando canta di preciso Angelina Mango nel corso della serata? Per scoprirlo consultiamo la scaletta qui a seguire…

La scaletta della seconda serata

Ora che sappiamo quando canta ufficialmente Angelina Mango all’Eurovision Song Contest 2024, scopriamo insieme anche di preciso il momento in cui la cantante salirà sul palco. Ecco qui di seguito la scaletta della seconda serata dell’Eurovision:

Malta, Sarah Bonnici – “Loop”; Albania, Besa – “Titan”; Grecia, Marina Satti – “Zari”; Svizzera, Nemo – “The code”; Cechia, Aiko – “Pedestal”; Francia, Slimane – “Mon amour” (già in finale); Austria, Kaleen – “We will rave” e Danimarca, Saba – “Sand”.

La scaletta della seconda serata procede con: Armenia, Ladaniva – “Jako”; Lettonia, Dons – “Hollow”; Spagna, Nebulossa – “Zorra” (già in finale); San Marino, Megara -“11:11”; Georgia, Nutsa – “Firefighter”; Belgio, Mustii – “Before the party’s over”; Estonia, 5Miinust & Puuluup – “(Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi”; Italia, Angelina Mango – “La noia” (già in finale); Israele, Eden Golan – “Hurricane”; Norvegia, Gåte – “Ulveham”; Paesi Bassi, Joost Klein – “Europapa”.

Dove vedere l’Eurovision 2024 in TV e streaming

Se vi state chiedendo infine dove vedere in TV e streaming l’Eurovision Song Contest 2024 la risposta è semplice. Esattamente come accaduto anche per la prima semifinale, la seconda (dove si esibirà Angelina Mango) sarà trasmessa sempre su Rai 2 a partire dalle 21:00. In streaming invece su RaiPlay e sul canale ufficiale YouTube dell’Eurovision.

Mentre invece la finale dell’Eurovision Song Contest (ed è qui che come detto entra in gioco ufficialmente Angelina Mango) sarà trasmessa su Rai 1 alle 20:40 il giorno 11 maggio.

Ad Angelina Mango, che ha già ricevuto l’in bocca al lupo di Maria De Filippi e il tifo dell’amica Giulia Stabile, va il supporto dell’Italia intera.