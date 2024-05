Angelina Mango all’Eurovision, video rubati finiscono online e la Rai chiede chiarimenti: “Verifiche in corso”

Spettacolo

Andrea Sanna | 3 Maggio 2024

Angelina Mango Eurovision 2024

Alcuni video rubati dell’esibizione di Angelina Mango all’Eurovision finiscono in rete. La cantante ora rischia la squalifica?

Fuga di spoiler per l’esibizione di Angelina Mango all’Eurovision Song Contest. Sul web si scatena il panico. La cantante ora rischia la squalifica? Intervengono gli addetti Rai che fanno chiarezza e spiegano cosa è accaduto!

Eurovision: Angelina Mango, video rubati finiscono online

Se ad Amici 23 presto scopriremo chi sarà il vincitore di queste edizione e chi l’erede di Angelina Mango nella categoria canto, l’artista appena menzionata si sta ritrovando a vivere un altro grande sogno della sua carriera. Dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2024, infatti, la cantante è volata a Malmö per l’Eurovision Song Contest. Ora però sembra essersi creata un po’ di confusione intorno alla sua esibizione, causa clamorosi spoiler emersi in rete. Vediamo meglio i dettagli!

La manifestazione ancora non è cominciata e la preparazione si intensifica, eppure c’è grande attesa e Angelina Mango è tra le favorite alla vittoria finale. Questo almeno soffermandoci sui dati! Scongiuri del caso a parte ora in casa Rai si è verificato del caos dovuto alla diffusione di una mail interna che avrebbe spoilerato l’intera performance (dettagli compresi) della cantante all’Eurovision Song Contest.

Simona Martorelli, direttrice Rai Relazioni Internazionali, in risposta ai giornalisti ha escluso nella maniera più assoluta la violazione della cyber security. In ogni caso hanno ritenuto opportuno procedere con tutte le verifiche del caso e non è chiaro il perché ci sia stato questo spoiler: «Abbiamo chiesto internamente di provvedere, sono stati coinvolti i vertici dell’Eurovision».

C’è da precisare che Angelina Mango non era presente sul palco, al suo posto infatti c’era una controfigura. L’accaduto pare sia stato impossibile da bloccare sui social. Per quanto poi si tratti di controfigure ci sono stati degli elementi svelati.

Angelina rischia la squalifica?

Ovviamente a seguito dell’episodio sui social ne è nato un caso e molti fan di Angelina Mango hanno temuto per lei. Cosa rischia la cantante? Potrebbe esserci una squalifica?

Fortunatamente no. L’artista che rappresenta il nostro Paese all’Eurovision non ha nulla da temere. Ad assicurarlo è Claudio Fasulo, vice direttore intrattenimento prime time per la Rai e responsabile delle spedizioni italiane:

«Non è una cosa paragonabile all’uscita di un inedito a Sanremo. Lo standing rears è la prova che viene fatta da dei ragazzi bravi e di buona volontà, alcuni ballerini, che cantano al posto degli artisti delle varie nazionalità. Non ha alcun valore artistico paragonabile a ciò che vedremo sul palco. Certo però che è una cosa che non deve accadere. Era una mail ad uso interno che aveva otto destinatari». Al contempo però non si sarebbe dovuta verificare una cosa simile, poiché grave, dato che i documenti dovrebbero restare tra gli addetti ai lavori.

Anche il conduttore Gabriele Corsi ha invitato a non condividere le immagini e, se possibile, cancellarle. Ma ci teniamo a ribadire che, attraverso queste dichiarazioni, Angelina non rischia in alcun modo!

Spoiler a parte, Angelina Mango aveva già fatto sapere che avrebbe dovuto tagliare appena 8 secondi della sua canzone. Nulla rispetto a quanto ci si potesse aspettare, ma comunque da svolgere per rientrare nel limite consentito.