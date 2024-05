Ciao Holden! Il cantante eliminato a sorpresa e battuto da Sarah e Petit

NEWS

Debora Parigi | 18 Maggio 2024

Amici 23

La Finale di Amici 23 è iniziata con il circuito canto e quindi con le esibizioni dei cantanti. Dopo la prima eliminazione che è stata quella Mida, si è arrivati al secondo eliminato. Vediamo quindi cosa è accaduto.

Il secondo eliminato della Finale di Amici 23 è Holden

La Finale di Amici 23 è iniziata subito col botto. In pratica la puntata sta procedendo come la Finale della 21^ edizione (quella vinta da Luigi). Si è partiti quindi dal circuito del canto, essendoci in gara quattro cantanti.

Ecco che quindi Sarah, Mida, Petit e Holden si sono esibiti con i loro ultimi singoli. Apprezzatissima l’esibizione di Sarah con Sexy Magica, pezzo più ascoltato dal pubblico. Dopo questa prima manche c’è stata subito un’eliminazione ed è toccato a Mida. L’allievo di Lorella Cuccarini si è preso grandi applausi dal pubblico e anche dalla sua insegnate e dai giornalisti. Il pubblico in particolare lo ha salutato intonando al sua Rossofuoco.

Ma adesso siamo arrivati alla seconda manche in cui i tre cantanti rimasti (Sarah, Petit e Holden) si sono esibiti con una cover. Dopo queste esibizioni è stato dato lo stop al televoto ed è arrivato il verdetto. La prima a salvarsi è stata di nuovo Sarah, acclamatissima dal pubblico. Sono quindi rimasti Holden e Petit e tra loro due è stato eliminato Holden. Quindi il secondo eliminato della Finale di Amici 23 è Holden.

Nel salutarlo, Maria De Filippi gli ha fatto grandi complimenti dicendogli che è davvero molto bravo. Il cantante ha ringraziato tutte le persone della produzione e anche il pubblico, poiché ha imparato tanto in questa avventura. Ha quindi salutato i suoi compagni ed è uscito.

Potete rivedere le clip e la puntata intera della Finale di Amici 23 in streaming su Mediaset Infinity o su Witty TV.