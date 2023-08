NEWS

Andrea Sanna | 21 Agosto 2023

Grande momento per Angelina Mango. La cantante di Amici 22 festeggia il Disco d’oro e tre date del tour sold out!

I festeggiamenti di Angelina Mango

Angelina Mango è davvero inarrestabile! La cantante di Amici 22 si sta togliendo davvero tante soddisfazioni da quando è uscita dalla scuola più famosa d’Italia e sta macinando un successo dopo l’altro. Tra le ultime i riconoscimenti ricevuti, il primo tour in giro per l’Italia e tante belle novità in arrivo.

A metà del mese scorso vi avevamo informato del sold out nella data di Roma, così come quello nella città di Bologna. Ora sembrano esserci delle novità. Questo perché Angelina Mango può festeggiare il Disco d’Oro per il suo primo album, precisamente l’EP Voglia di Vivere, ma anche per un altro motivo. Oltre Roma, infatti, in altre 3 città la cantante ha fatto il pienone. Ad annunciarlo proprio lei sul suo profilo ufficiale:

“Ciao mamma, il mio album é disco d’oro. Ah si Milano, Napoli e Torino sono sold out”, ha scritto Angelina Mango ancora emozionata.

La giovane artista si gode il meritato successo e non vede l’ora di poter finalmente salire sul palco e dare il via al suo primissimo tour ufficiale. Oltre alle città menzionate, infatti, Angelina Mango toccherà altre location. La cantautrice porterà la sua musica a Bari e ancora a Firenze e Roncade. Insomma non si farà mancare proprio nulla!

Altra soddisfazione messa a segno da Angelina riguarda anche gli stream. Ne vanta ben 30 milioni su Spotify con il brano Ci pensiamo domani. E pensate che il video ufficiale ha superato i 9,1 milioni di views su YouTube. E proprio per quanto riguarda le piattaforme social, come fa notare anche il sito Ansa, Angelina Mango conta 5,9 milioni di like su TikTok e la suo ultimo singolo è utilizzatissimo per realizzare contenuti di vario genere dai giovanissimi.

Così Angelina Mango continua la sua scalata verso il successo, senza mai dimenticare le sue origini!