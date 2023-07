NEWS

Vincenzo Chianese | 20 Luglio 2023

Amici 22

Cosa sarebbe accaduto tra Angelina Mango e Maddalena Svevi

All’interno della scuola di Amici 22 è nata una bella amicizia tra Angelina Mango e Maddalena Svevi. La cantante e la ballerina infatti sembravano aver stretto un bellissimo rapporto, e nei mesi trascorsi in casetta si sono supportate e sostenute a vicenda. Nelle ultime ore tuttavia è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha fatto discutere il web. Alcuni attenti utenti infatti notato che Angelina ha smesso di seguire Maddalena sui social e a quel punto i più si sono chiesti cosa stesse accadendo. Qualcuno ha anche parlato di una presunta lite, tuttavia le dirette interessate non sono ancora intervenute per fare chiarezza sulla situazione.

In queste ore però a intervenire è stato Amedeo Venza, che ha rivelato quello che starebbe accadendo. L’influencer infatti ha svelato i presunti motivi della lite avvenuta tra Angelina Mango e Maddalena Svevi, e in merito si legge:

“Angelina e Maddalena hanno litigato. La prima ha tolto il segui all’altra e il motivo è veramente curioso. Praticamente qualche giorno fa le due si sono lanciate frecciatine in una chat Whatsapp che hanno con gli altri ex di Amici. Pare che Maddalena abbia avuto da ridire su Angelina e invece di mandare il messaggio in privato a un suo compagno di Amici, l’ha mandato nel gruppo Whatsapp! Da lì è partita la discussione”.

Naturalmente precisiamo che al momento si tratta solo ed esclusivamente di voci di corridoio e non c’è alcuna reale prova che tra Angelina Mango e Maddalena Svevi ci sia stata una lite. Attualmente né la cantante né la ballerina hanno dato la loro versione dei fatti e non sappiamo dunque cosa sia accaduto tra loro. Naturalmente noi di Novella2000.it siamo a totale disposizione di Angelina e Maddalena, qualora volessero rilasciare delle dichiarazioni, e siamo pronti ad aggiornarvi con tutte le news del caso.