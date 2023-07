NEWS

Vincenzo Chianese | 20 Luglio 2023

Lo sfogo di Giulia De Lellis

È un periodo molto intenso questo per Giulia De Lellis. Come sappiamo infatti l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sta per tornare sul piccolo schermo, nuovamente nelle vesti di conduttrice. Dopo l’esperienza a Love Island Italia, l’influencer presenterà un nuovo programma su Real Time, sul quale però al momento non abbiamo ancora molte news. Anche la vita sentimentale della De Lellis sembrerebbe procedere a gonfie vele. Giulia infatti è ancora legata a Carlo Beretta, con cui fa coppia fissa da diversi anni, e tutto pare proseguire a meraviglia tra i due. In queste ore però la conduttrice ha fatto un piccolo sfogo sui social, che non è passato inosservato. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Come in molti sapranno, Giulia De Lellis sta per trasferirsi in una nuova casa. Tuttavia i lavori dell’abitazione, che sarebbe dovuta essere pronta all’incirca un anno e mezzo fa, hanno subito dei rallentamenti e così l’influencer si è sfogata con i suoi follower. Queste le dichiarazioni dell’ex protagonista del dating show di Maria De Filippi:

“Ragazzi, state attenti a chi scegliete per le vostre case! Noi, purtroppo, abbiamo scelto molto male e stiamo subendo dei danni non indifferenti, soprattutto morali. Mi sento morire dopo i soldi spesi e il tempo perso. Poi, comunque, vi racconterò meglio”.

Nel mentre in queste settimane qualcuno ha ipotizzato che Giulia De Lellis stesse lanciando delle frecciatine al suo ex Andrea Damante, e così a un tratto l’influencer ha deciso di intervenire. Questo quanto si legge nella segnalazione che ha ricevuto Deianira Marzano: “Ieri Giulia, nel suo gruppo Telegram, ha risposto a una hater ossessionata che le ha scritto che manda frecciatine a Damante. E Giulia ha risposto testuali parole: ‘Amo, ma quali frecce? Secondo me dopo 3 anni le frecce le ha nel cervello chi vede ancora quei mostri’. Quella hater insisteva dicendo che aveva messo la canzone apposta e Giulia le ha risposto: ‘Ancora? Ma raga, sono fatti accaduti sette anni fa. Non mi potete collegare le canzoni a momenti di sette anni fa con il mio ex con cui non sto da 3 anni. Cioè solo a dirlo ho il fiatone’. Come fate a pensarlo?’”.