Andrea Sanna | 19 Luglio 2023

Amici 22

Angelina Mango toglie il segui a Maddalena

Non solo Wax nei giorni scorsi. Anche Angelina Mango pare abbia deciso di togliere il segui su Instagram a Maddalena Svevi. A confermare ciò che vi stiamo dicendo sono questi screen. Prima di riportare la notizia siamo andati a verificare il tutto sul profilo di entrambe e abbiamo notato una differenza.

Mentre Angelina Mango ha unfollowato la sua ex compagna d’avventura, quest’ultima invece ha lasciato tutto com’è.

Angelina Mango e Maddalena su Instagram

Una cosa simile si è ripresentata anche con Wax. Sebbene infatti il cantante abbia deciso di non seguirla più, lei ancora oggi lo mantiene. Se però a riguardo si è parlato di una presunta lite che si sarebbe verificata tra la ballerina e il giovane cantautore, stavolta cosa sarà successo?

Difficile a dirsi per il momento. Tra gli utenti si stanno facendo largo diverse ipotesi e i più sembrano dare la colpa a Maddalena Svevi, visto il precedente con Wax e Mattia Zenzola. Qualcuno crede infatti che se Angelina Mango sia arrivata a un gesto del genere, la ballerina avrebbe combinato qualcosa tanto da non essere perdonata.

C’è anche chi pensa che dietro tutto questo possa esserci proprio Wax, ma ancora una volta non sappiamo e possiamo darvi notizie certe. Ci teniamo a ribadire che si tratta appunto di ipotesi che in questo momento i fan di Amici 22 hanno fatto sulla questione.

I motivi di questo allontanamento tra Angelina Mango e Maddalena Svevi quindi non sono chiari. Sta di fatto che sul web in queste ore non si parla d’altro tra coloro che hanno seguito da vicino Amici 22.

Vedremo se magari nelle prossime ore o giorni spunteranno nuove indiscrezioni o se, magari, le dirette interessate decideranno di fare chiarezza e dire cosa sta realmente accadendo tra loro. Per adesso Angelina Mango e Maddalena Svevi sono concentrate sul lavoro!