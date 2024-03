NEWS

Vincenzo Chianese | 18 Marzo 2024

Ieri sera Angelina Mango è arrivata come ospite a Che Tempo Che Fa e nel corso della serata ha rivelato perché come sfondo del suo telefono ha una foto di Nino Frassica.

Angelina Mango mostra lo sfondo del suo telefono

Sono state settimane intense queste per Angelina Mango. Dopo un anno ricco di successi, solo un mese fa la cantante ha vinto il Festival di Sanremo 2024 con La Noia, che sta facendo cantare e ballare ancora oggi tutto il pubblico. Adesso la giovane artista si prepara ad affrontare l’Eurovision Song Contest, dove rappresenterà il nostro paese. Allo stesso tempo Angelina sta non solo lavorando al suo nuovo album di inediti, che vedrà la luce prossimamente, ma anche al suo tour, che inizierà ufficialmente in autunno dopo un’anteprima milanese a maggio.

Ieri sera intanto Angelina Mango è stata ospite a Che Tempo Che Fa e nel corso della diretta non sono mancate le emozioni. A un tratto però è accaduto qualcosa di inaspettato, che ha sorpreso il web. Chi segue bene la cantante, sa bene che da diverso tempo a questa parte l’ex allieva di Amici ha come sfondo del suo telefono una foto di Nino Frassica. Ieri sera così i due proprio a Che Tempo Che Fa si sono incontrati e nel corso della diretta Angelina ha spiegato perché ha scelto di mettere una foto del comico come sfondo del suo cellulare. Queste le dichiarazioni della Mango in merito:

“Se ho ancora lo sfondo di Nino Frassica? Certo, tutto real. Perché questa scelta? Perché quando apro il mio telefono ho bisogno di qualcuno che mi metta allegria”.

Nel mentre sempre nel corso della serata Angelina Mango ha fatto ascoltare in anteprima un estratto di una nuova canzone, che sarà contenuta nel suo prossimo album. Ma come ci stupirà dunque la cantante? Non resta che attendere per scoprirlo.