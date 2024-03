“Avevo mollato l’università, facevo la baby sitter”, Angelina racconta la sua vita prima del successo ad Amici

Spettacolo

Andrea Sanna | 23 Marzo 2024

Amici 22 Angelina Mango

I più curiosi si saranno domandati che lavoro faceva Angelina Mango prima del successo ad Amici e della vittoria a Sanremo 2024. Ebbene la giovane artista, che studiava in università, svolgeva il mestiere di baby sitter. Poi la svolta che ha cambiato la sua vita per sempre.

Angelina Mango e la sua vita prima di Amici

Vincitrice del Festival di Sanremo 2024, Angelina Mango si sta preparando all‘Eurovision Song Contest e a 7, de Il Corriere della Sera, ha parlato della sua vita privata prima del successo ad Amici 22 e della vittoria nella kermesse canora.

Ma che lavoro faceva Angelina Mango prima di Amici? Studiava? In tanti probabilmente spesso se lo sono chiesto. A svelarlo è stata lei stessa nell’intervista rilasciata al quotidiano. La cantante 22enne non ha nascosto che prima non era del tutto soddisfatta, sentiva la mancanza di qualcosa nelle sue giornate:

“Avevo finito la scuola da due anni, avevo mollato l’università, facevo la babysitter. Chi mi circondava aveva idee chiare sulla quotidianità, a me mancava impegno stabile che fosse un lavoro o lo studio, mancava una stabilità quotidiana”, ha ammesso la giovane cantautrice.

Angelina Mango nel suo discorso ha ammesso che si sentiva frustrata, diversa e per nulla soddisfatta. Voleva rendersi utile in primo luogo per sé stessa, oltre che per gli altri. Quando poi gli è arrivata la proposta aveva due ipotesi: buttarsi o andare all’estero a studiare inglese. “Ho ‘smattato’ e ho mandato un demo e dei video”, ha proseguito.

Quindi la svolta che l’ha portata dritta verso Amici. L’hanno richiamata chiedendole di raggiungere Roma per il provino. Angelina Mango non ha avuto modo nemmeno di tornare a casa, perché l’hanno presa subito e dopo la diretta ha svolto la quarantena prima di fare il suo ingresso in Casetta. Il resto, poi, lo sappiamo già!