NEWS

Vincenzo Chianese | 25 Gennaio 2024

Angelina Mango ha impostato una foto di Nino Frassica come sfondo del suo telefono: il gesto che non sfugge ai fan

In queste ore alcuni fan hanno notato un dettaglio su Angelina Mango che non è passato inosservato. La cantante infatti ha una foto di Nino Frassica come sfondo del suo telefono.

Il retroscena su Angelina Mango

Sono stati mesi pieni di successo gli ultimi per Angelina Mango. Dopo aver lasciato la scuola di Amici 23, la cantante ha dato ufficialmente il via alla sua carriera, ottenendo un successo dietro l’altro. Per tutta l’estate infatti la giovane artista ci ha fatto cantare e ballare con la sua Ci Pensiamo Domani, che è diventata una vera e propria hit. Lo scorso settembre come se non bastasse Angelina ha rilasciato il suo nuovo inedito Che t’o dico a fa’, che di recente ha vinto il Disco di Platino. Contemporaneamente l’ex allieva del talent show è partita per il suo primo tour, che ha registrato un sold out dietro l’altro.

Tra pochi giorni intanto la Mango salirà anche sul palco dell’Ariston, in occasione della nuova edizione del Festival di Sanremo. Proprio durante la partecipazione alla kermesse musicale, la cantante presenterà il suo nuovo brano, La Noia, che è già attesissimo da tutti i fan e anticipa il prossimo album di inediti. In queste ore intanto è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Alcuni attenti utenti, hanno notato un simpatico dettaglio che riguarda la cantante. Angelina Mango infatti impostato come sfondo del suo telefono una foto di Nina Frassica. Il gesto non è sfuggito ai più e in queste ore lo scatto ha fatto il giro del web.

ANGELINA HA NINO FRASSICA COME SFONDO, IO VI GIURO pic.twitter.com/DmTMalFOK6 — 𝗚𝗢𝗦𝗦𝗜𝗣 𝘁𝘃 (@gossiptv__) January 25, 2024

Angelina intanto si sta preparando al meglio per affrontare il Festival di Sanremo 2024 e senza dubbio le aspettative non verranno deluse. Non resta che attendere dunque per scoprire come la Mango ci stupirà e nel mentre farle un enorme in bocca al lupo.