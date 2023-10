NEWS

Vincenzo Chianese | 1 Ottobre 2023

Amici 23

Il regalo di Angelina Mango per Maria De Filippi

Siamo nel pieno della seconda puntata di Amici 23, e anche oggi non mancano le emozioni. Poco fa infatti ad arrivare in studio come ospite è stata Angelina Mango. Come aveva promesso la scorsa settimana infatti la giovane cantante è tornata all’interno della scuola per presentare il suo nuovo singolo. La canzone, che anticipa il nuovo album di inediti dell’artista, si intitola Che t’o dico a fà e verrà rilasciato su tutte le piattaforme digitali il prossimo 6 ottobre.

Oggi così in anteprima Angelina ha cantato il suo nuovo brano, che ha già conquistato il pubblico. Poco dopo però è accaduto qualcosa che ha emozionato i telespettatori. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Dopo aver presentato il singolo Che t’o dico a fà, Angelina Mango ha sorpreso Maria De Filippi, regalandole i suoi Dischi d’Oro e di Platino, ottenuti nel corso degli ultimi mesi grazie al suo EP Voglia di Vivere e al brano Ci Pensiamo Domani. La conduttrice così, emozionata e stupita, ha ringraziato Angelina e ha poi affermato con dolcezza: “Sono stata tanto felice di averti conosciuta e sono felice che tu sia stata qua. Lo metterò appeso, sono molto orgogliosa di te, davvero. Spacca tutto”.

Il momento ha emozionato tutto il pubblico, e senza dubbio i fan attendono già con ansia l’uscita ufficiale del singolo di Angelina.