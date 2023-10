NEWS

Vincenzo Chianese | 1 Ottobre 2023

La festa di compleanno di Daniele Bossari

Sono ormai anni che Daniele Bossari e Filippa Lagerback sono una delle coppie più belle e unite del mondo dello spettacolo. Come è ben noto i due sono legati sentimentalmente dal lontano 2000, e solo tre anni più tardi dal loro amore è nata anche una figlia, Stella. Nel 2018 invece si sono celebrate le fatidiche nozze, e ancora oggi Daniele e Filippa sono innamorati e felici. Solo pochi giorni fa intanto la Lagerback ha compiuto 50 anni e per l’occasione il conduttore ha organizzato una bellissima festa a sorpresa per sua moglie, che è riuscita nel migliore dei modi e che è stata testimoniata anche sui social.

Nella giornata odierna invece a compiere gli anni è proprio Daniele, che sta ricevendo l’affetto di tutto il web. Ieri sera intanto, in occasione di questo giorno speciale, Bossari ha festeggiato il suo compleanno insieme a Filippa e a sua figlia Stella. Alcuni momenti della serata sono stati anche condivisi sul profilo dell’ex Vippone, che citando una celebre canzone di Jovanotti ha affermato: “Sono un ragazzo fortunato”.

Poche settimane fa intanto, nel corso di un’intervista per Il Corriere della Sera, Filippa Lagerback ha parlato dei momenti difficili vissuti insieme a Daniele Bossari, svelando come sia stata sempre pronta ad aiutare suo marito. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Ha avuto due travagli duri. Nel secondo, legato al tumore alla lingua, è stato più facile aiutarlo perché potevo essere più concreta nell’assisterlo. Invece durante la depressione lo scenario era complicato. La sofferenza mentale è complessa, non hai terapie pronto uso. Non capire mi faceva sentire come se non appartenessimo più alla nostra vita. Ho anche pensato di avere la chiave della felicità. Ma se l’avessi posseduta non avrebbe funzionato nella sua ‘serratura’: era lui che doveva trovare le risposte giuste”.