Chi è Lucia Ferrari di Amici 23? Età, vita privata e Instagram

Andrea Sanna | 7 Gennaio 2024

Chi è

Danzatrice che ha colpito tutti per il suo talento, grazie a una sfida ha preso il posto dell’allieva titolare Chiara. Conosciamo meglio chi è Lucia Ferrari di Amici 23: età, origini, vita privata e Instagram.

Chi è Lucia Ferrari

Nome e Cognome: Lucia Ferrari

Data di nascita: 29 maggio 2002

Luogo di nascita: informazione non disponibile

Età: 21 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Gemelli

Professione: ballerina

Fidanzato: informazione non disponibile

Tatuaggi: Lucia non dovrebbe avere tatuaggi

Profilo Instagram: @lucia_ferrari_

Profilo TikTok: @chiaaferrari

Lucia Ferrari età, origini e biografia

Quanti anni ha e che origini ha Lucia Ferrari di Amici 23? L’allieva del talent show non sappiamo dov’è nata ma siamo in grado di dirvi che ha origini italoamericane.

Quando è nata Lucia di Amici 23? Da alcuni indizi social sembrerebbe che la ballerina sia nata il 29 maggio 2002 e sua età è di 21 anni. Il suo segno zodiacale è quello dei Gemelli.

Non sappiamo altezza e peso.

La vita privata

E la vita privata? Da quel poco che abbiamo potuto vedere Lucia di Amici 23 è molto legata alla sua famiglia e ai suoi genitori. Dovrebbe avere anche dei fratelli e/o sorelle, ma non ne abbiamo certezza definitiva e lo scopriremo solo non appena emergeranno informazioni in più su di lei.

Lucia Ferrari di Amici 23 è fidanzata? A oggi non abbiamo alcun tipo di informazione a riguardo.

Dal suo profilo Instagram pare che ora viva stabilmente a Roma.

Dove seguire la ballerina Lucia di Amici 23: Instagram e social

Se volete seguire Lucia Ferrari di Amici 23 potete farlo tramite il suo profilo Instagram. È presente anche su TikTok. Qui parla e si racconta principalmente attraverso la danza, ma non mancano anche foto in compagnia di amici e familiari.

Carriera

Non è nuova al mondo della danza Lucia Ferrari. Prima di Amici 23 la ragazza infatti ha fatto parte di alcune accademie e fatto diversi corsi di danza, che le hanno permesso di perfezionare la tecnica e migliorarsi.

Dunque Lucia di Amici 23 non parte da autodidatta ma ha un importante studio alle spalle. Tanto che infatti anche gli stessi allievi titolari quando hanno scoperto che avrebbe potuto sfidare uno di loro si sono detti intimoriti perché “molto brava”.

Lucia Ferrari ad Amici 23

Ci ha sperato tanto Lucia Ferrari, sognava di entrare nella scuola di Amici 23. Nella puntata del 26 novembre la ballerina ha coronato questo desiderio.

La danzatrice del talent show ha avuto modo di accedere nel programma grazie a una sfida, che ha coinvolto la ballerina Chiara. Così è diventata un’allieva di Emanuel Lo.

Gli allievi di Amici 23

Chi sono gli allievi di questa edizione di Amici 23?

Scopriamo innanzitutto l’elenco di tutti i cantanti in ordine: Ayle, Ezio Liberatore (ELIMINATO), Holden, Holy Francisco (ELIMINATO); Lil Jolie, Matthew, Martina Giovannini, Malìa, Mew, Mida, Petit, Samu Spina (RITIRATO), Sarah Toscano, Spacehippiez (ELIMINATO) e Stella Cardone (ELIMINATA).

Nella classe di ballo: Chiara Porchianello (ELIMINATA), Dustin Taylor, Elia Fiore (ELIMINATO), Gaia De Martino, Giovanni Tesse, Kumo, Lucia Ferrari, Marisol Castellanos, Nicholas Borgogni, Simone Galluzzo e Sofia Cagnetti.

I professori di Amici 23

Anche quest’anno nella scuola di Amici 23 importante ruolo è quello dei professori. La classe di canto è seguita da Anna Pettinelli, che sostituisce Arisa. Insieme a lei troviamo poiRudy Zerbi e Lorella Cuccarini.

Per quanto riguarda il ballo, invece, non è cambiato nulla rispetto alla precedente edizione: Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Raimondo Todaro.

Il percorso di Lucia ad Amici 23

Come detto grazie a una sfida Lucia Ferrari è riuscita ad accedere nella scuola di Amici 23. La ballerina ha sfidato la titolare Chiara e ha così preso il suo posto.

Questo le ha permesso di diventare un’allieva di Emanuel Lo.

