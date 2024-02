Paola Perego e Simona Ventura cantano e si trasformano in Annalisa: il risultato è ‘Sinceramente’ da ridere (VIDEO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 18 Febbraio 2024

Annalisa

Questa mattina Paola Perego e Simona Ventura si sono lasciate andare a una nuova imitazione durante Citofonare Rai 2. Questa volta hanno interpretato il brano sanremese di Annalisa.

L’imitazione di Annalisa a Citofonare Rai 2

Annalisa ha fatto di nuovo centro: dopo il successo dei suoi singoli e dell’album “E poi siamo finiti nel vortice” sta facendo scatenare tutti sulle note del brano sanremese “Sinceramente“. Il ritmo incalzante del ritornello, infatti, non riesce a far stare fermi gli ascoltatori, i quali l’hanno premiata portandola in vetta alle classifiche.

Ricordiamo che Joey Di Stefano e la moglie Rina sono tornati con una nuovissima coreografia andata subito virale sui social. La cantante stessa sta cavalcando l’onda del successo con un tour che partirà a breve nei forum in giro per tutta Italia. Tra coloro che ne sono rimasti conquistati, ad ogni modo, troviamo anche i personaggi del mondo dello spettacolo.

In questo caso stiamo parlando di Paola Perego e Simona Ventura che, nella puntata di questa mattina di Citofonare Rai 2, hanno voluto imitare Annalisa a Sanremo 2024. Come vediamo dal video qui sotto possiamo notare che entrambe le conduttrici si sono messe una parrucca rossa e hanno anche indossato una giacca nera sopra il loro outfit.

Ovviamente non sono delle cantanti professioniste e per tale ragione hanno divertito ancora di più il pubblico in studio e da casa. Sui social i gli utenti si sono scatenati con i commenti. Da chi dice “vi amo” a chi afferma ironicamente “non mi sento bene“. Tutti hanno riso e le conduttrici si sono sicuramente divertite un mondo nel portare a termine la performance.

Al momento Annalisa non ha ancora commentato, ma chissà che non lo faccia nelle prossime ore. Noi vi terremo aggiornati nel caos un suo messaggio dovesse comparire su Twitter o qualche altro social.