A ruota libera oggi a Domenica In, Angelo Madonia ha parlato di “filmati tagliati” e ha svelato come ha scoperto il licenziamento da Ballando con le Stelle.

Angelo Madonia svela come ha scoperto del licenziamento

Non solo la risposta a Federica Pellegrini. Angelo Madonia oggi a Domenica In ha parlato del suo allontanamento a Ballando con le Stelle, dando la sua versione dei fatti sull’accaduto. In trasmissione da Mara Venier ha ammesso di non aver parlato troppo per una questione di rispetto verso il dance show:

“La cosa più semplice è prendersi le proprie responsabilità e chiedere scusa ma se certi momenti non sono contestualizzati è perché non c’è il momento”, ha spiegato Angelo Madonia.

Tra le altre dichiarazioni il ballerino ha svelato anche i motivi di questo allontanamento tanto chiacchierato. È la prima volta infatti che si verifica una situazione del genere a Ballando con le Stelle. Ecco cosa ha detto:

“Sono stato allontanato perché io mi sono comportato in maniera non in linea con le politica del programma con la giuria (….). Il lunedì la produzione mi ha parlato e dato motivazioni (…). Io ho saputo del licenziamento con un comunicato Rai”, ha raccontato.

“Filmati tagliati”, le parole di Angelo a Domenica In

A proposito del suo comportamento molto discusso, Angelo Madonia ha deciso di difendersi e spiegare che, a detta sua, alcuni filmati sarebbero stati tagliati. Questo avrebbe dunque compromesso il tutto e fatto passare un messaggio differente da quello che è in realtà:

“Nella coppia io mi occupo dei social e se una parte viene tagliata. Stavo scegliendo una canzone e nei filmati sono stato raccontato come distratto al telefono. Magari non si vede che io sto collegando un dispositivo per mettere la musica. Quando sono stato mandato via è successo dopo aver preso dei 10, se fossi stato distratto non li avremmo ricevuti…”, ha detto Angelo Madonia.

In generale ha ammesso di essere rimasto deluso dal finale: “Non sono stato considerato per il lavoro fatto, non per il comportamento”. Per lui questo non può aver spazzato via tutto secondo Angelo Madonia.

Questa quindi la versione dei fatti da parte del ballerino. Ci sarà una risposta?