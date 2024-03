Anita e Alessio sempre più vicini! Il commento di Beatrice non passa inosservato (VIDEO)

Spettacolo

Andrea Sanna | 7 Marzo 2024

Grande Fratello

Il rapporto di Anita e Alessio è sempre più intenso. Beatrice Luzzi commenta e il suo pensiero non passa inosservato

Spazio al Grande Fratello questa sera l’ha avuto anche il rapporto in crescendo tra Alessio Falsone e Anita Olivieri. I due sono sempre più vicini e specialmente in questi giorni si sono molto avvicinati. Ma non tutti credono a questo rapporto, tra cui Simona Tagli e Beatrice Luzzi.

Il rapporto tra Alessio Falsone e Anita Olivieri procede nella Casa del Grande Fratello. Proprio dopo l’ultima puntata i due si sono avvicinati ulteriormente e stasera il programma ha mandato in onda un filmato in cui si sono viste diverse immagini sul legame tra i due inquilini.

Un po’ imbarazzati Alessio Falsone e Anita Olivieri hanno spiegato di volere fare le cose con calma, anche perché la ragazza ha ancora una questione irrisolta, la frequentazione con Edoardo. Quest’ultimo però stasera non si è fatto sentire, sebbene gli sia stata data la possibilità di avere un dialogo.

Mentre i due parlavano in confessionale sul loro rapporto, Alfonso Signorini ha ripreso una frase pronunciata durante il discorso fatto da Alessio Falsone e Anita Olivieri: “E vabbè, siamo qua e balliamo”. Gli altri concorrenti dal salone hanno ascoltato tutto e inevitabilmente ci sono state delle considerazioni. “Soprattutto quando sei in nomination”, ha commentato ad alta voce Beatrice Luzzi.

La frase pronunciata da Beatrice Luzzi è stata ripresa da diversi utenti del web. E questo pensiero conferma quanto detto poco prima, mentre si parlava appunto con tutti gli altri del rapporto tra Alessio Falsone e Anita Olivieri. L’attrice, così come Simona Tagli, infatti, sembrano essere tra le più scettiche!