NEWS

Vincenzo Chianese | 7 Marzo 2024

Grande Fratello

In questi giorni si è consolidato il rapporto tra Anita Olivieri e Alessio Falsone. Stasera nel mentre nel corso della diretta è arrivata la reazione di Edoardo, ex della gieffina.

La reazione dell’ex di Anita Olivieri

Sono ormai giorni che nella casa del Grande Fratello è nato un feeling speciale tra Anita Olivieri e Alessio Falsone. Poco a poco tra i due concorrenti è nato un rapporto speciale ed entrambi hanno fatto intendere di avere un interesse reciproco l’uno per l’altra. Tuttavia proprio la gieffina ha ammesso di non voler affrettare i tempi, anche per rispetto al suo ex fidanzato Edoardo, che solo poche settimane fa le ha fatto una bellissima sorpresa. Anita nel mentre ha affermato di non considerarsi fidanzata e al momento dunque in molti si chiedono cosa accadrà con Alessio.

Questa sera intanto, nel corso della nuova diretta, la questione è stata affrontata e a sorpresa è arrivata la reazione di Edoardo. L’ex della Olivieri, contattato dalla produzione del Grande Fratello, ha fatto sapere di non voler più tornare sull’argomento e di stare soffrendo. In più Edoardo ha chiesto agli autori di non essere più coinvolto in questa faccenda. Ma non è finita qui.

Stasera infatti il Grande Fratello ha dato ad Anita Olivieri la possibilità di parlare telefonicamente con il suo ex. Edoardo tuttavia ha deciso di non chiamare la gieffina, che così dunque ha affermato che si chiarirà con lui una volta uscita dalla casa.

E la chiamata da parte di Edoardo non è arrivata… #GrandeFratello pic.twitter.com/2TNcvVoMcm — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 7, 2024

Ma cosa accadrà qualora stasera Anita dovesse salvarsi dalla nomination? Non resta che attendere per scoprirlo.