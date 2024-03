“Invecchiare è una brutta bestia”, Signorini riprende le parole di Anita contro Simona (VIDEO)

Spettacolo

Andrea Sanna | 7 Marzo 2024

Grande Fratello

Non c’è pace nella Casa del Grande Fratello! Simona Tagli continua a essere al centro delle dinamiche. Una frase di Anita Olivieri: “Invecchiare è una brutta bestia”, rivolto alla conduttrice, ha trovato l’intervento da parte di Alfonso Signorini.

Anita Olivieri ripresa da Signorini per le parole su Simona Tagli

Il modo di fare di Simona Tagli sembra indispettire particolarmente gli inquilini. Stanchi dei continui scontri e del modo di fare, l’hanno piuttosto criticata. C’è chi l’ha definita cattiva e maleducata, come Grecia Colmenares. Ma anche chi come Alessio Falsone crede sia una sorta di marionetta che parla a vanvera. Greta Rossetti invece sostiene che non abbia carattere e non faccia altro che screditare gli altri.

Anche Anita Olivieri ha avuto da ridire sul suo modo di essere donna, riservandole parole critiche. “Invecchiare è una brutta bestia, quando non lo vuoi accettare. Perché non ci sto che nel 2024 donne attaccano altre donne. Anche il modo in cui si pone fisicamente e sta in scena. Sembra abbia 15 anni. Bella maturità”.

Continuano le accuse nei confronti di Simona, alcuni Inquilini non sembrano trovare un punto d'incontro con lei. #GrandeFratello pic.twitter.com/IEn3PyRqVX — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 7, 2024

Simona: -“A me francamente di esser presa per i fondelli da questi 4 ragazzini con la bocca sporca di latte anche no, a 25 anni con la bocca sporca di latte sono dei bambini storti”



SIMONA GRAZIE PER QUESTO SERVIZIO#grandefratello #gf pic.twitter.com/KyD04dVm2g — soleil sorge supporter 💐 (@teamsoleilsorge) March 5, 2024

Nella clip riassuntiva abbiamo visto tutti questi momenti e anche uno sfogo di Simona Tagli che sostiene come alcuni dei concorrenti “sarebbero dei ragazzini ancora con la bocca sporca di latte”. Tornati in puntata Alfonso Signorini ha ripreso la frase detta da Anita Olivieri e per questo l’ha rimproverata. Secondo lui non deve colpevolizzare gli altri e pensare anche ai suoi comportamenti: “La coerenza di Anita…. Tu sei la prima che va contro le donne”.

Un po’ spiazzata dalle parole di Signorini, Anita ha deciso abbozzare e non rispondere alle parole, per lasciare la parola ai coinquilini. Simona Tagli in sua difesa ha detto di essere una persona libera e indipendente e di conseguenza non sente la necessità di comportarsi allo stesso modo degli altri. È convinta peraltro il suo modo di fare non sia stato capito: “Sono una persona diversa”.

A chi sostiene invece che Simona Tagli si sia avvicinata a Beatrice Luzzi solo per convenienza, ha risposto di essersi avvicinata perché la trova una persona libera e sincera: “Io sono gentile con tutti”. Infastidita dalle parole di Alessio, nonostante i chiarimenti, Simona ha sbottato: “Tu prima offendi e poi chiedi scusa. Prima di parlare pensa tre volte”.

Poco dopo il pensiero di Beatrice, Anita è tornata sul suo rapporto con Simona spiegando che è molto sfuggente e non socializza con il gruppo. Colpo su colpo la gieffina ha ribattuto: “Ma che tipo di rapporto dev’esserci con te, Anita?”. Insomma l’atteggiamento di Simona Tagli non sembra andare giù a parte del gruppo. Vedremo come andrà se dovesse restare nella Casa e superare il televoto.