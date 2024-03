Anita-Alessio, storia fake? Le parole di lui dopo il bacio e la suite: “Mi hanno messo pressione” (VIDEO)

NEWS

Andrea Sanna | 9 Marzo 2024

Grande Fratello

In confidenza con Sergio e Greta, Alessio Falsone parla del bacio e della notte in suite con Anita: “Mi hanno messo pressione”

La fresca conoscenza tra Anita Olivieri e Alessio Falsone inizia già a vacillare? Lui in confidenza con Sergio D’Ottavi e Greta Rossetti ha parlato del bacio e della notte in suite: “Mi hanno messo pressione”, ha spiegato.

Alessio Falsone sul bacio e notte in suite con Anita

Nella Casa del Grande Fratello è nata una nuova coppia, formata da Alessio Falsone e Anita Olivieri. La loro storia ha colto un po’ tutti di sorpresa e alcuni concorrenti, così come i fan del programma non sono molto convinti. Specie dopo la notte trascorsa in suite dove improvvisamente è scoppiata la passione tra baci e coccole.

Anita Olivieri nel corso della puntata di giovedì ha avuto modo di parlare di Edoardo, il suo ex con il quale sognava di costruire una famiglia come per sua stessa ammissione durante la puntata di San Valentino dove lui si è palesato. Nelle settimane a venire però Anita Olivieri ha più volte ribadito di non essere fidanzata e libera di poter fare quel che meglio crede.

Ma torniamo a queste ultime ore. Dopo la notte passata in suite, Alessio Falsone si è ritrovato a parlare con Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi. Il ragazzo ha lasciato intendere di essere stato spinto ad avvicinarsi ad Anita Olivieri:

“Sta di fatto che ieri a me hanno messo pressione pesante. Dopo la settimana in suite..L’impressione è che se uscivo dalla suite avendola abbracciata mi sarei sentito il capo dei co****ni, poi lascia fare che è stato tutto naturale”, ha precisato Falsone.

Sergio D’Ottavi dal canto suo gli ha fatto notare che se c’è stata una predisposizione da parte di entrambi, significa che erano consapevoli di quel che stavano facendo. Dalla sua però Alessio Falsone ha ribadito: “È stata una bella spinta giù dal dirupo”.

Quindi alessio ha limonato con Anita altrimenti sarebbe passato per cogli@@e e per volere degli autori ha dovuto 😳😨#grandefratello pic.twitter.com/3dcrpyJX1q — Mony Orchidea (@MonyOrchidea) March 9, 2024

Anche in chiacchiera con Anita Oliveri, Alessio Falsone ha già parlato di equilibrio, mettendo quasi le mani avanti su un ipotetica relazione fuori dalla Casa. Secondo lui tanti fattori potrebbero incidere. Come il fatto che lei viva a Roma e lui a Milano e magari si stufano a spostarsi continuamente o che addirittura lei possa tornare con l’ex…

#GrandeFratello

Alessio ad Anita parla di equilibrio 😏 la storia può finire, magari non ho voglia di fare Milano Roma, tu torni dal tuo ex ,eh , Edo, non tutti i mali vengono per nuocere , lascia stare. pic.twitter.com/t8O1lf6ESw — Gianni leone (@Gianni33007) March 9, 2024

In ogni caso dal canto suo Anita Olivieri in zona beauty ha parlato con Rosy Chin dopo la notte trascorsa con Alessio Falsone. La gieffina ha svelato le sue sensazioni: “Ci siamo baciati, coccolati. Non abbiamo parlato di sentimenti. È una roba molto embrionale, ci siamo fatti una specie di colloquio all’inizio. Ci siamo ‘assunti’. C’era molto imbarazzo tra di noi. Pensavo non ci fosse di meglio e tornavo indietro ma ora so che non è cosi”, ha concluso. Sarà vero amore?