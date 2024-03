NEWS

Vincenzo Chianese | 9 Marzo 2024

Chiara Ferragni Fedez

Nelle ultime ore alcuni movimenti social di Fedez hanno attirato l’attenzione del web. Nel mentre il rapper pare lanciare una frecciatina a Chiara Ferragni.

La sospetta storia di Fedez

Si torna a parlare dei Ferragnez, che in queste ultime ore hanno nuovamente attirato l’attenzione del web. Pare infatti che ci siano stati degli sviluppi nella crisi tra Fedez e Chiara Ferragni, tuttavia da quanto si nota sembrerebbe che la coppia si stia allontanando sempre di più. Ma andiamo con ordine e rivediamo cosa è accaduto nella giornata di ieri. Nonostante il cantante sia intervenuto in difesa di sua moglie a seguito della copertina de L’Espresso, pare che ormai Chiara e Federico siano sempre più ai ferri corti.

Inaspettatamente infatti ieri sera il rapper ha modificato la sua foto profilo su Instagram, tagliando fuori così l’influencer. Ma non è finita qui. A sorpresa infatti il cantante e le sorelle della Ferragni hanno smesso di seguirsi sui social, facendo dunque intendere che i malcontenti tra i Ferragnez si siano estesi anche al resto della famiglia. Per di più un nuovo gesto di Lucia ha allarmato i fan. Vediamo di cosa si tratta.

Fedez ha postato tra le sue storie Instagram il testo di una sua vecchia canzone, intitolata L’hai voluto tu. Secondo i più le frasi scelte dal cantante sarebbero rivolte proprio a sua moglie Chiara Ferragni. Per i più maliziosi dunque Federico avrebbe voluto lanciare una frecciatina a sua moglie, che nel mentre è volata a New York e attualmente si trova oltreoceano.

Nonostante gli ultimi movimenti social dei Ferragnez stiano facendo preoccupare, in molti continuano a fare il tifo per l’imprenditrice digitale e il cantante, che ancora oggi sono una delle coppie più amate e seguite del mondo dello spettacolo. A Chiara e a Federico dunque facciamo un enorme in bocca al lupo.