Nicolò Figini | 8 Marzo 2024

Grande Fratello

Dopo gli avvenimenti di ieri sera e questa notte al Grande Fratello possiamo affermare che tra Anita Olivieri e Alessio Falsone è scoppiata la passione. I due concorrenti si sono infatti scambiati alcuni baci sulle labbra.

Scatta il bacio al Grande Fratello

Sembra proprio che tra Anita Olivieri e il fidanzato Edoardo fosse davvero finita ancora prima che la concorrente del Grande Fratello compisse un gesto inequivocabile. Da giorni non si fa altro che parlare del presunto flirt in corso tra la gieffina e Alessio Falsone, ma nessuno dei due sembrava voler confermare o smentire.

Per tale ragione ieri sera Anita ha saputo che Edoardo è rimasto molto ferito da tutto ciò e ha chiesto alla produzione del GF di non contattarlo più. La questione verrà poi discussa tra i due diretti interessati una volta che Anita uscirà dalla casa. La Olivieri, poi, ha passato la notte nella suite insieme a Falsone e hanno avuto modo di parlare a lungo.

Alessio ha confessato ad Anita Olivieri di non provare alcun interesse per Perla Vatiero, nonostante le cose che sono state dette nel corso delle precedenti puntate. “Si è trattato di un fraintendimento“, ha esclamato lui tranquillizzando l’inquilina. Nella notte, anche se il pubblico non ha visto, tra loro è scattata la passione e si sono baciati avvinghiati nella vasca idromassaggio.

Il vostro amore OLTRE TUTTO, un rapporto fatto di sentimenti REALI, basato su un grande valore il RISPETTO l’uno nei confronti dell’altra. SEMPRE DALLA PARTE DELL’AMORE VERO, SEMPRE DALLA VOSTRA PARTE 🤍#falsita

https://t.co/YHb43ylR1x — Paola. (@Iperborea_) March 8, 2024

Nelle ore successive Anita e Alessio hanno reso ufficiale questa nuova conoscenza anche a tutti gli altri inquilini del Grande Fratello. Infatti, in un filmato che circola sul web, possiamo vedere Falsone correre dalla Olivieri per darle diversi baci sulle labbra.

Ci auguriamo per loro che questo possa essere solo l’inizio di una bellissima storia d’amore. Anche se Anita, prima di tutto, una volta fuori dalla Casa dovrà risolvere la questione in sospeso con Edoardo. Vi terremo informati in caso di nuovi sviluppi.