Spettacolo

Nicolò Figini | 20 Settembre 2023

Grande Fratello

La prima apparizione di Anita Olivieri in TV

Anita Olivieri è una delle concorrenti del Grande Fratello e ha già fatto parlare di sé per quanto riguarda una segnalazione in merito a un presunto fidanzato. Lei si è dichiarata single ma si vocifera che fuori dalla Casa qualcuno la stia effettivamente aspettando. Quale sarà la verità lo scopriremo solo con il passare del tempo.

Fatto sta che lei è stata protagonista anche di diversi momenti insieme a Lorenzo Remotti. In più occasioni, infatti, si è trovata a dover bloccare l’amico facendo in modo che non violasse le regole del reality. In una occasione, per esempio, stava discutendo delle notti passate in hotel prima di entrare come concorrente e lei gli ha ricordato che non possono farlo.

In queste ore, invece, si è diffuso un video che mostra che il Grande Fratello per Anita Olivieri non è la prima esperienza televisiva. Quando era solo una bambina, infatti, ha preso parte a una delle pubblicità dei pannolini della Pampers. Qui sotto possiamo vedere la pubblicità che è andata in onda alla fine degli anni ’90.

Lo ha pubblicato lei stessa, diversi anni fa, nel suo profilo Instagram. Di conseguenza non ne ha mai voluto mai fare mistero. All’interno del filmato troviamo anche la sua mamma Angelina e nella descrizione ha scritto: “Io e te per sempre. Ti amo mammola mia“. Una dolcissima dedica alla madre.

Voi vi ricordate questa pubblicità? Fatecelo sapere con un commento. Nel mentre continuate a seguirci per tante altre news.