Nicolò Figini | 14 Settembre 2023

Anita Olivieri ha bloccato Lorenzo Remotti nel momento in cui ha iniziato a parlare dei giorni passati in albergo prima del GF

La censura di Lorenzo Remotti

Non è la prima volta in questi due giorni che al Grande Fratello i concorrenti sembrano avere paura di parlare e dire ciò che passa loro per la testa. Quando lo fanno, in determinati casi, vengono richiamati in confessionale oppure la regia stacca l’audio. Questo è successo per esempio a Lorenzo Remotti quando ha mandato “a quel paese” Anita Olivieri l’altro ieri per scherzo.

Il concorrente è stato convocato in confessionale e quando è tornato dai suoi compagni ha rivelato di essere stato sgridato: “Hanno fatto la voce grossa, delle iene“. Proprio in questo momento l’audio è stato tagliato.

Ma ci sono state anche altre occasioni nelle quali i concorrenti hanno avuto paura di aver fatto un passo falso, come per esempio Rosy Chin che ieri sera ha cantato “Besame er bu*io” invece di “Besame Mucho“.

Nel video qui sotto, invece, ritroviamo Lorenzo Remotti mentre chiacchiera con Anita. Quest’ultima ha detto: “I fuochi d’artificio, senti“. E lui ha risposto con “Li hanno fatti anche quando eravamo in albergo. Tu li hai visti? Non avevi la camera che affacciava…?“. Anche se lei all’inizio ha risposto, poi lo ha zittito.

Notiamo Anita a disagio prima di rammentargli: “No, non dobbiamo parlarne, ti ricordi?“. A questo punto si interrompono subito e cambiano discorso. Il web è stato molto critico perché, secondo diversi utenti, sembra che i concorrenti non possano parlare più di nulla e per tale motivo molto presto si stuferanno della situazione e si ribelleranno.

Voi che cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento e nel frattempo continuate a seguirci per tante altre news.